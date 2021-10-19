Кремль готов переходить к более агрессивной фазе, – Шараскин об угрозах России в отношении НАТО

Россия снова прибегла к угрозам относительно последствий, если Украина станет членом НАТО. В то же время в Кремле могут готовиться к более агрессивным действиям против Украины.

Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат от "Справедливости" Андрей Шараскин. По его словам, решения по заявлениям обычно принимают после дипломатической подготовки, работы аналитических центров, поэтому по угрозам России можно делать определенные выводы.

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"Я больше, чем уверен, что Кремль готов переходить к следующей, более агрессивной и горячей фазе, в частности, и по Востоку и Югу Украины", – сказал Андрей Шараскин.

Следующая фаза действий России против Украины

В России готовятся соответствующим образом легитимизировать свои дальнейшие шаги, отметил депутат. Кремль уже анонсировал, что представители России при НАТО с 1 ноября будут отозваны.

18 октября глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что с 1 ноября страна прекратит работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе. В то же время Россия закроет информационное бюро Альянса в Москве.

Шараскин добавил, что традиционно асимметрично Россия во всем обвиняет НАТО, которое не демонстрирует дружественную политику. Она подает свои агрессивные действия как крайнюю меру необходимости "защищать национальные интересы".

Мы стоим, по моему глубокому убеждению, перед следующей фазой, которая уже давно распланирована – и военной широкомасштабной операции по Украине также,

– сказал Андрей Шараскин.

Шараскин о заявлениях России по НАТО: смотрите видео

Заявления России по НАТО: кратко