У РФ наготове 500 баллистических ракет: Украине становится все сложнее обороняться – The Economist

Россия накопила около 500 баллистических ракет, которые способны нанести сокрушительные удары по Украине. Из-за дефицита систем Patriot украинская ПВО может не справиться с новыми волнами атак.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Economist. Кремль сосредоточил в резерве около 500 баллистических ракет, способных нанести сокрушительные удары по Украине.

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У России наготове сотни баллистических ракет

По данным источников издания, эти ракеты почти невозможно перехватить без систем вроде американского Patriot, которых в Украине всего восемь, и часть из них регулярно находится в ремонте после вражеских атак. Для уничтожения только одной баллистической ракеты необходимо как минимум два перехватчика PAC-3. А вот производство этих ракет ограничено – даже несмотря на увеличение темпов компанией Lockheed Martin.

В то же время Украина потеряла статус приоритетного клиента для США – теперь она лишь одна из многих стран, которые конкурируют за вооружение на фоне глобальной нехватки.

К слову, еще одна угроза – массированное производство дронов в России. Если раньше выпускали 300 "Шахедов" в месяц, то теперь – столько же за три дня. А в планах Кремля – изготавливать до 500 беспилотников ежедневно.