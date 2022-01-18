Кремль хочет, чтобы 90% жителей ОРДЛО имели паспорта России, – правозащитник

В Евросоюзе считают, что Россия может присоединить ОРДЛО к своему составу. В то же время целью Кремля может быть паспортизация 90% жителей оккупированных территорий Луганщины и Донбасса.

Об этом в эфире 24 каналу рассказал основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский. В ответ на вопрос о том, действительно ли есть очередь из украинцев, желающих получить российский паспорт в ОРДЛО, на 4 года вперед, он сказал: "Действительно, я подтверждаю информацию Офиса омбудсмена".

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В ОРДЛО украинцев хотят превратить в национальное меньшинство

Однако Павел Лисянский пояснил, что полтора миллиона паспортов – это, вероятно, внутренние паспорта неподконтрольных Украине отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Паспортов России, по данным Восточной правозащитной группы и Института стратегических исследований – 812 тысяч, по состоянию на начало января 2021 года", – сообщил Павел Лысянский.

Он пояснил, что получение паспорта ОРДЛО стало необходимым условием для получения паспорта гражданина России на временно оккупированных территориях. Боевики это ввели после выборов.

Я не могу подтвердить информацию ТКГ о том, что Россия потеряла интерес, у России есть четкий план. Она хочет, чтобы 90% жителей ОРДЛО были с паспортами России. Они хотят превратить украинцев в национальное меньшинство на этих территориях. Это главная цель России. Павел Лисянский Основатель Восточной правозащитной группы

Лисянский о паспортизации в ОРДЛО: смотрите видео

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