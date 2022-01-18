Кремль хочет, чтобы 90% жителей ОРДЛО имели паспорта России, – правозащитник
Источник:24 канал
В Евросоюзе считают, что Россия может присоединить ОРДЛО к своему составу. В то же время целью Кремля может быть паспортизация 90% жителей оккупированных территорий Луганщины и Донбасса.
Об этом в эфире 24 каналу рассказал основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский. В ответ на вопрос о том, действительно ли есть очередь из украинцев, желающих получить российский паспорт в ОРДЛО, на 4 года вперед, он сказал: "Действительно, я подтверждаю информацию Офиса омбудсмена".
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В ОРДЛО украинцев хотят превратить в национальное меньшинство
Однако Павел Лисянский пояснил, что полтора миллиона паспортов – это, вероятно, внутренние паспорта неподконтрольных Украине отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
"Паспортов России, по данным Восточной правозащитной группы и Института стратегических исследований – 812 тысяч, по состоянию на начало января 2021 года", – сообщил Павел Лысянский.
Он пояснил, что получение паспорта ОРДЛО стало необходимым условием для получения паспорта гражданина России на временно оккупированных территориях. Боевики это ввели после выборов.
Я не могу подтвердить информацию ТКГ о том, что Россия потеряла интерес, у России есть четкий план. Она хочет, чтобы 90% жителей ОРДЛО были с паспортами России. Они хотят превратить украинцев в национальное меньшинство на этих территориях. Это главная цель России.
Лисянский о паспортизации в ОРДЛО: смотрите видео
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- В ноябре 2021 года в трехсторонней контактной группе отметили, что Россия якобы потеряла интерес к паспортизации жителей ОРДЛО после выборов в Госдуму. Однако, по данным пресс-службы украинского омбудсмена, жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей уже получили от оккупационных властей почти полтора миллиона так называемых паспортов.
- Глава Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что люди, которым Россия навязала свои паспорта, не будут нести ответственность за это. Ответственность будет нести Россия, нарушающая международное право.
- По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ЕС обеспокоены происходящим в ОРДЛО. Европейский Союз считает, что Россия фактически может присоединить к себе неподконтрольные Украине отдельные районы Донецкой и Луганской областей.