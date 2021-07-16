Кремль использовал Беларусь как площадку для экспериментов, – Губаревич

В Беларуси режим Александра Лукашенко дальше борется с народом, который протестует и требует свободу слова. В то же время Кремль наблюдает за ситуацией и делает эксперименты.

Такое мнение высказал лидер белорусского движения "За Свободу" Юрась Губаревич. По его словам, Россия хочет понять, как режиму лучше бороться с обществом.

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"Можно сказать, что Кремль использовал Беларусь как площадку для экспериментов по борьбе с гражданским обществом. Многое от нас перешло туда в сфере разгона протестов", – пояснил Губаревич.

Он считает, что оба режима – Александра Лукашенко и Владимира Путина – очень похожи.

Это близнецы, поэтому не стоит удивляться, что они многое перенимают,

– заявил Губаревич.

Народ воспринимает информацию режима с насмешкой

Что бы сейчас ни заявлял режим Лукашенко об общественных организациях или активистах, якобы они какие-то агенты – белорусы это не воспринимают.

"В том и белорусская ситуация отличается от российской. Здесь люди не верят словам пропагандистов режима. Они с иронией и смехом воспринимают информацию этих источников", – пояснил активист.

На журналистов массово давят

Силовики активно обыскивают офисы независимых СМИ и общественных организаций. Обыскали и организацию Губаревича. По его словам, силовики не задумываются над тем, что им приходится делать. Они выполняют полученное поручение от генпрокурора.

В постановлении написаны совершенно разные странные статьи уголовного кодекса. Это и попытки захвата власти, и массовые беспорядки, и финансирование протестов... Все что угодно, в одну кучу,

– рассказал активист.

Задача силовиков – приехать, обыскать и найти компромат. Если же не нашли ничего – то хотя бы запугать общественных деятелей или журналистов.

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"Такое массовое давление не все выдерживают. Кто-то выбирает эмиграцию, кто-то идет ко дну и не транслирует свою позицию в эфирах. Большинство остаются в Беларуси и действуют в соответствии с законом", – заверил Губаревич.

Он подытожил, что давлением на журналистов режим своего не добьется, ведь люди еще больше будут объединяться.

Губаревич рассказал об обысках и задержаниях в Беларуси: смотрите видео

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