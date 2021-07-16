Таку думку висловив лідер білоруського руху "За Свободу" Юрась Губаревич. За його словами, Росія хоче зрозуміти, як режиму краще боротись з суспільством.

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"Можна сказати, що Кремль використав Білорусь як площадку для експериментів по боротьбі з громадянським суспільством. Багато чого від нас перейшло туди у сфері розгону протестів", – пояснив Губаревич.

Він вважає, що обидва режими – Олександра Лукашенка та Володимира Путіна – дуже схожі.

Це близнюки, тому не варто дивуватися, що вони багато переймають,

– заявив Губаревич.

Народ сприймає інформацію режиму з насмішкою

Що б зараз не заявляв режим Лукашенка про громадські організації чи активістів, нібито вони якісь агенти – білоруси це не сприймають.

"В тому і білоруська ситуація відрізняється від російської. Тут люди не вірять словами пропагандистів режиму. Вони з іронією та сміхом сприймають інформацію цих джерел", – пояснив активіст.

На журналістів масово тиснуть

Силовики активно обшукують офіси незалежних ЗМІ та громадських організацій. Обшукали і організацію Губаревича. За його словами, силовики не задумуються над тим, що їм доводиться робити. Вони виконують отримане доручення від генпрокурора.

У постанові написано абсолютно різні дивні статті кримінального кодексу. Це і спроби захоплення влади, і масові безлади, і фінансування протестів… Все, що завгодно, в одну купу,

– розповів активіст.

Завдання силовиків – приїхати, обшукати та знайти компромат. Якщо ж не знайшли нічого – то хоча б залякати громадських діячів чи журналістів.

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"Такий масовий тиск не всі витримують. Хтось обирає еміграцію, хтось йде на дно і не транслює свою позицію в ефірах. Більшість залишаються у білорусі і діють відповідно до закону", – запевнив Губаревич.

Він підсумував, що тиском на журналістів режим свого не доб’ється, адже люди ще більше об'єднуватимуться.

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