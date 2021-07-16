Таку думку висловив лідер білоруського руху "За Свободу" Юрась Губаревич. За його словами, Росія хоче зрозуміти, як режиму краще боротись з суспільством.
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"Можна сказати, що Кремль використав Білорусь як площадку для експериментів по боротьбі з громадянським суспільством. Багато чого від нас перейшло туди у сфері розгону протестів", – пояснив Губаревич.
Він вважає, що обидва режими – Олександра Лукашенка та Володимира Путіна – дуже схожі.
Це близнюки, тому не варто дивуватися, що вони багато переймають,
– заявив Губаревич.
Народ сприймає інформацію режиму з насмішкою
Що б зараз не заявляв режим Лукашенка про громадські організації чи активістів, нібито вони якісь агенти – білоруси це не сприймають.
"В тому і білоруська ситуація відрізняється від російської. Тут люди не вірять словами пропагандистів режиму. Вони з іронією та сміхом сприймають інформацію цих джерел", – пояснив активіст.
На журналістів масово тиснуть
Силовики активно обшукують офіси незалежних ЗМІ та громадських організацій. Обшукали і організацію Губаревича. За його словами, силовики не задумуються над тим, що їм доводиться робити. Вони виконують отримане доручення від генпрокурора.
У постанові написано абсолютно різні дивні статті кримінального кодексу. Це і спроби захоплення влади, і масові безлади, і фінансування протестів… Все, що завгодно, в одну купу,
– розповів активіст.
Завдання силовиків – приїхати, обшукати та знайти компромат. Якщо ж не знайшли нічого – то хоча б залякати громадських діячів чи журналістів.
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"Такий масовий тиск не всі витримують. Хтось обирає еміграцію, хтось йде на дно і не транслює свою позицію в ефірах. Більшість залишаються у білорусі і діють відповідно до закону", – запевнив Губаревич.
Він підсумував, що тиском на журналістів режим свого не доб’ється, адже люди ще більше об'єднуватимуться.
Губаревич розповів про обшуки та затримання у Білорусі: дивіться відео
Ситуація в Білорусі: останні новини
- Режим Лукашенка почав активно тиснути на незалежні ЗМІ, влаштовуючи обшуки. Зокрема, 8 липня сайт видання "Наша Ніва" припинив роботу.
- Вже 9 липня білоруська влада заявила про початок операції із затримання людей. Вони шукають тих, хто нібито причетний до діяльності опозиційних телеграм-каналів.
- Варто зауважити, що Лукашенко дозволив залучати армію в боротьбу з протестами.