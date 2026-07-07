Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире 24 Канала объяснил, какая серьезная проблема возникнет в случае массового призыва россиян в армию. По его словам, России не хватает учебных центров, инструкторов и младших командиров, а отправка неподготовленных людей на фронт приведет к таким потерям, которые скрыть уже не удастся.

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Массовая мобилизация упирается в подготовку людей

Даже если Кремль решит резко увеличить набор в армию, сначала новобранцев нужно где-то разместить и хотя бы минимально обучить. Для этого необходимы учебные центры и достаточное количество инструкторов, однако их пропускная способность уже ограничивает темпы пополнения российских войск.

Прежде чем этих людей перевозить, кормить и одевать, их нужно где-то обучить хотя бы по курсу молодого бойца. Для этого должны быть учебные центры и определенное количество инструкторов,

– пояснил Гетман.

Россия сейчас способна готовить примерно 30–40 тысяч человек в месяц, но не 100 тысяч. Даже если повестки раздадут значительно большему количеству россиян, возникнет элементарный вопрос: где они будут ждать обучения и кто с ними будет работать.

Нет такого количества центров и специалистов, которые могли бы сразу готовить по 100 тысяч человек в месяц. Куда их девать после массовой мобилизации – в товарные вагоны, чтобы ждали, пока освободятся места?

– отметил майор в отставке.

Отправка новобранцев на фронт без подготовки тоже не решит проблему. Помимо оружия, питания и транспорта, для новых подразделений нужны командиры рот и взводов, их заместители и опытные сержанты, способные руководить людьми в бою. Без такого командного ядра массово набранные россияне превратятся в неподготовленную пехоту. Это не столько усилит армию, сколько резко увеличит потери и создаст для Кремля новую проблему, которую уже будет значительно сложнее скрывать.

Массовые потери уже не удастся скрыть

Если новобранцев без надлежащей подготовки сразу будут бросать на фронт, количество погибших и тяжелораненых резко возрастет. В отсутствие опытных командиров и сержантов даже большое пополнение не даст ожидаемого результата, а лишь ухудшит положение российской армии.

Если всех неподготовленных начнут бросать на фронт, это приведет к существенному увеличению потерь. И скрыть их, как сейчас, уже не удастся, потому что это будет не условно 30 тысяч в месяц, а 130 тысяч. Такое количество скрыть невозможно,

– подчеркнул Гетман.

Поэтому Кремль пока избегает открытой массовой мобилизации и пытается пополнять ряды армии скрытно. Главным инструментом остаются контракты, за подписание которых резко увеличивают единовременные выплаты. В среднем они составляют около 21,5 тысячи долларов, а в отдельных регионах с доплатами из местных бюджетов могут превышать 60 тысяч.

Параллельно государственные и крупные коммерческие предприятия получают указания обеспечить определенное количество контрактников. Руководству фактически ставят условие: найти нескольких человек для армии или столкнуться с проблемами в работе.

На предприятия поступают разнарядки, сколько человек должны подписать контракт. Говорят: дайте двух-трех человек в месяц, иначе не сможете работать,

– пояснил майор в отставке.

Давление распространяется и на студентов, которых склоняют взять академический отпуск и якобы временно помочь подразделениям беспилотных систем. Однако после подписания контракта человек уже обязан выполнять приказы командования и не может отказаться от участия в боевых действиях.

Кремль не способен быстро мобилизовать миллионы

Несмотря на все ограничения, Россия продолжает формировать новые соединения. Из девяти запланированных бригад и дивизий удалось укомплектовать лишь пять, при этом продолжается набор еще в семь бригад. Эти силы могут использовать для усиления восточного или южного фронта либо перебросить на север.

Вполне можно предположить, что это будет Брянское направление, чтобы растянуть наши войска и создать еще примерно 160 километров линии боевого соприкосновения. Но эти подразделения могут направить и на восточный или южный фронт,

– пояснил Гетман.

Кремлевские пропагандисты при этом рассказывают о возможности за считанные недели мобилизовать миллион, а то и десятки миллионов человек. Однако численность населения сама по себе не определяет реальные возможности армии: каждого мобилизованного нужно вооружить, обучить, обеспечить и включить в управляемое подразделение.

Заявления о том, что можно мобилизовать миллион за несколько недель или даже 20 миллионов, – это с военной точки зрения еще большая глупость, чем "Киев за три дня". Нет столько оружия, учебных центров и ресурсов,

– подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

Теоретически у России действительно есть мобилизационный ресурс в несколько миллионов человек. На практике же превратить их в боеспособную армию за короткое время невозможно, поэтому Кремль и дальше будет полагаться на скрытый набор, финансовые стимулы и административное давление, а не на одномоментную всеобщую мобилизацию.

Гетман объяснил, почему Россия не способна мобилизовать миллионы: смотрите видео