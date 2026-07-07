Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман в ефірі 24 Каналу пояснив, яка серйозна проблема виникне у разі масового набору росіян до армії. За його словами, Росії бракує навчальних центрів, інструкторів і молодших командирів, а відправлення непідготовлених людей на фронт спричинить такі втрати, які приховати вже не вдасться.

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Масова мобілізація впирається в підготовку людей

Навіть якщо Кремль вирішить різко збільшити набір до армії, спершу новобранців потрібно десь розмістити й хоча б мінімально навчити. Для цього необхідні навчальні центри та достатня кількість інструкторів, однак їхня пропускна спроможність уже обмежує темпи поповнення російського війська.

Перш ніж цих людей перевозити, годувати й одягати, їх потрібно десь навчити хоча б за курсом молодого бійця. Для цього мають бути навчальні центри й певна кількість інструкторів,

– пояснив Гетьман.

Росія нині здатна готувати приблизно 30 – 40 тисяч людей на місяць, але не 100 тисяч. Навіть якщо повістки роздадуть значно більшій кількості росіян, виникне елементарне питання, де вони чекатимуть навчання і хто з ними працюватиме.

Немає такої кількості центрів і фахівців, які могли б одразу готувати по 100 тисяч людей на місяць. Куди їх подіти після масової мобілізації – у товарні вагони, щоб чекали, поки звільняться місця?,

– зауважив майор у відставці.

Відправлення новобранців на фронт без підготовки теж не розв'яже проблему. Крім зброї, харчування й транспорту, для нових підрозділів потрібні командири рот і взводів, їхні заступники та досвідчені сержанти, які здатні керувати людьми в бою. Без такого командного ядра масово набрані росіяни перетворяться на непідготовлену піхоту. Це не стільки посилить армію, скільки різко збільшить втрати й створить для Кремля нову проблему, яку вже буде значно важче приховувати.

Масові втрати вже не вдасться приховати

Якщо новобранців без належної підготовки одразу кидатимуть на фронт, кількість загиблих і важкопоранених різко зросте. За відсутності досвідчених командирів та сержантів навіть велике поповнення не дасть очікуваного результату, а лише погіршить становище російської армії.

Якщо всіх непідготовленими почнуть кидати на фронт, це призведе до суттєвого збільшення втрат. І приховати їх, як зараз, уже не вдасться, бо це буде не умовно 30 тисяч на місяць, а 130 тисяч. Таку кількість приховати неможливо,

– наголосив Гетьман.

Тому Кремль поки уникає відкритої масової мобілізації та намагається поповнювати військо приховано. Головним інструментом залишаються контракти, за підписання яких різко збільшують одноразові виплати. У середньому вони становлять близько 21,5 тисячі доларів, а в окремих регіонах із доплатами з місцевих бюджетів можуть перевищувати 60 тисяч.

Паралельно державні та великі комерційні підприємства отримують вказівки забезпечити певну кількість контрактників. Керівництву фактично ставлять умову: знайти кількох людей для армії або зіткнутися з проблемами в роботі.

На підприємства надходять рознарядки, скільки людей мають підписати контракт. Кажуть: дайте двох-трьох людей на місяць, інакше не зможете працювати,

– пояснив майор у відставці.

Тиск поширюється і на студентів, яких схиляють узяти академічну відпустку та нібито тимчасово допомогти підрозділам безпілотних систем. Однак після підписання контракту людина вже зобов'язана виконувати накази командування і не може відмовитися від участі в бойових діях.

Кремль не здатен швидко мобілізувати мільйони

Попри всі обмеження, Росія продовжує формувати нові з'єднання. Із дев'яти запланованих бригад і дивізій вдалося укомплектувати лише п'ять, водночас триває набір ще до семи бригад. Ці сили можуть використати для посилення східного чи південного фронту або перекинути на північ.

Цілком можна припустити, що це буде Брянський напрямок, щоб розтягнути наші війська і створити ще приблизно 160 кілометрів лінії бойового зіткнення. Але ці підрозділи можуть спрямувати і на східний або південний фронт,

– пояснив Гетьман.

Кремлівські пропагандисти водночас розповідають про можливість за лічені тижні мобілізувати мільйон, а то й десятки мільйонів людей. Проте кількість населення сама по собі не визначає реальні можливості армії: кожного мобілізованого потрібно озброїти, навчити, забезпечити й включити до керованого підрозділу.

Заяви, що можна мобілізувати мільйон за кілька тижнів чи навіть 20 мільйонів, – це з військового погляду ще більша дурість, ніж "Київ за три дні". Немає стільки зброї, навчальних центрів і ресурсів,

– наголосив ветеран російсько-української війни.

Теоретично Росія справді має мобілізаційний ресурс у кілька мільйонів людей. Практично ж перетворити їх на боєздатну армію за короткий час неможливо, тому Кремль і далі покладатиметься на прихований набір, фінансові стимули та адміністративний тиск, а не на одномоментну загальну мобілізацію.

Гетьман пояснив, чому Росія не здатна мобілізувати мільйони: дивіться відео