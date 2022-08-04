"россия всех защищает": в кремле издали новую методичку для СМИ

Не секрет, что кремлевские пропагандисты работают по специальным методичкам, в которых объясняется, каким образом они должны освещать войну против Украины. Очередную такую "инструкцию" администрация путина издала к 1 августа.

Текст новой методики обнародовали на сайте одного из российских так называемых "либеральных" СМИ. В ней захватническое вторжение страны-агрессора в наше государство сравнивается с событиями Первой мировой войны.

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Содержание новой кремлевской методички

Главный тезис новой инструкции для пропагандистов прост – в XX веке и сейчас россия вроде бы "вовлечена в военное противостояние" странами Запада. Отмечается, что западные государства якобы постоянно развязывают войны с целью реализации собственных "колониальных претензий", а бедная россия "вынуждена участвовать, потому что заступается за братские народы" и "своих не бросает". В качестве примера приводится "помощь" россии Сербии в 1914 году.

При этом войну против Украины в инструкции называют "современным украинским кризисом". Источником этого "кризиса" пропагандисты должны считать Майдан и события на Донбассе.

"Жители ряда регионов, которые остались русскоязычными и из-за этого подвергаются преследованиям со стороны украинских радикалов и официальных киевских властей, не согласились с переворотом и перспективой жить во враждебном россиянам украинскому государству. Крым заявил о желании войти в состав россии, а бывшие Донецкая и Луганская области провозгласили независимость. Этим они реализовали международное право наций на самоопределение",

– утверждаются нарративы из какой-то параллельной реальности в методичке.

Прописанный кремлем текст настойчиво советует пропагандистам рассказывать своей аудитории, что после 2014 года страны Запада якобы решили "спонсировать в Украине выращивание с помощью человеконенавистнической идеологии и русофобии нескольких поколений ненавидящих россию людей и готовых убивать россиян".

Вместе с тем роль россии, по методичке, исключительно "мирна". В частности, говорится, что страна-агрессор якобы всячески пыталась "погасить конфликт", но невежливые США якобы "сделали Украину передовой" в противостоянии Западу и россии.

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К слову, в конце инструкция вообще напоминает какие-то записки сумасшедшего. Подчеркивается, что в ближайшем будущем по всему миру будет развиваться "антиамериканский тренд", и США вскоре уже не сможет найти себе ни одного военного или торгового союзника.

Добавим, что один из тезисов методички просто превосходит максимальный уровень цинизма.

Россия (полномасштабным вторжением в Украину – ред. 24 канал) отстаивает не только свои национальные интересы, свою уникальность, как цивилизации, но и право других стран на уникальность, уважение в многополярном мире,

– диктует пропагандистам кремль.

На фоне всего этого зазеркалья напомним, что россия совершает геноцид украинцев и полномасштабно вторглась в наше государство 24 февраля 2022 года, ведя войну против нас еще с 2014 года. Страна-агрессор продолжает усыпать Украину ракетами и запрещенными всеми международными конвенциями снарядами, пытать, насиловать и убивать гражданское население. россия временно оккупировала территории суверенного, независимого государства, нарушая все законы и обычаи войны.

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