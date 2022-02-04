Кремль клюнул на наживку: Китай поддержал Россию в войне с Западом

Китай поддержал требования России о так называемых гарантиях безопасности к Западу. В частности Пекин выступил против расширения НАТО на Восток.

Так можно коротко охарактеризовать результаты встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина перед открытием Олимпийских игр в Пекине. Но говорит ли это о том, что Россия получила 100% союзника в лице Китая?

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О чем договорились президенты

Накануне Владимир Путин прибыл в Пекин, чтобы принять участие в открытии Олимпийских игр. Но, перед этим 2 лидера Китая и России провели переговоры, за которыми многие наблюдали.

Ведь, по сути, Путин поехал искать поддержки у Китая в вопросе противостояния с Западом. Это была уже 38 встреча Путина и Си Цзиньпина с 2013 года, что может указывать на их тесные связи.

По итогам встречи, Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное обращение, в котором призвали Запад, и в частности США, отказаться от подходов периода холодной войны.

Но забавно в документе то, что Китай и Россия обязуются противостоять вмешательству внешних сил, под каким бы то ни было предлогом, во внутренние дела суверенных стран и выступают против "цветных революций".

Звучит очень даже правильно, особенно в контексте того, что Россия вмешалась в суверенные дела Украины еще в 2014 году и оккупировала часть территорий.

Вот в этом вопросе главе Кремля пришлось сильно прогнуться. Ведь Китай так и не признал аннексию Крыма, а Путину пришлось признать принцип "одного Китая" и заявить о том, что он лично против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.

Объединение против Запада

Дальше в документе много слов о том, что только Китай и Россия могут обеспечить мир и порядок на всей планете. Потому Запад должен уступить им главенствующую роль в мире. Мол, пришел их черед наводить порядок.

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Но самое интересное, конечно же, касалось общего для Китая и России противостояния с Западом. Здесь Путин и Си Цзиньпин все же объединились и осудили дальнейшее расширение НАТО на Восток, а также создание военных альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе.

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В целом такое совместное заявление было более чем ожидаемо. Ведь Китай сильно теряет свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе, после того как там был создан альянс AUKUS между США, Великобританией и Австралией.

Это не позволяет Пекину оказывать пагубное влияние на соседей и блокировать торговые коридоры. Россия переживает тоже самое. Вступление Украины в НАТО означает полную потерю хоть какого-то влияния в Восточной Европе.

Осторожность Китая

В совместном обращении президенту страны-агрессора удалось выбить из Си Цзиньпина еще одну важную для него фразу. Китай поддерживает все требования России к США и НАТО. Но стоит отметить, что звучит она достаточно размыто.

Здесь начинают вскрываться первые признаки осторожности Китая. Обратите внимание – Китай поддерживает озабоченность России "гарантиями безопасности", но в них нет ни слова об Украине.

С одной стороны, глава китайского МИДа Ван И заявляет, что нужно уважать требования Путина, а с другой стороны подчеркивает, что новая война в Европе – неприемлема.

Такая позиция Пекина понятна. На словах они поддержат Россию, ведь это делает слабее Запад, но на деле Украина важный партнер для Китая и вряд-ли он готов позволить Путину начать здесь новую войну.

Китаю выгодно напряжение Путина и Запада

Но всё же Путин добился публичной поддержки от Си Цзиньпина, и это стоит признать. Но, скорее всего, на этом всё и остановится. У Пекина тоже есть свои красные линии с Западом.

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Китаю сейчас важно показать, что 2 авторитарные страны выступают единым фронтом против демократического мира. Но в то же время напряжение между Россией и Западом лишь на руку Китаю. Он "выжмет" из этого максимум. Но "выжимать" он будет именно из России. Сейчас объясню.



Путин добился поддержки Китая, но не подозревает хитрость / Фото Getty Images

Путин заявил, что нужно усиливать и экономические связи с Китаем, а потому Россия подготовила новую сделку по увеличению экспорта газа в Китай до 48 миллиардов кубометров. По поставкам газа стороны даже заключили новую сделку.

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Кроме того, Россия увеличивает поставки нефти в Китай. Глава Кремля также заявил, что хочет увеличить объем торговли между 2 странами до 200 миллиардов долларов по сравнению со 140, достигнутыми в 2021 году.

Китай уже помогал России со своими условиями

Всё это выглядит как попытка Путина подготовится к тому, что Запад отрежет Россию от своего рынка, в том числе и газового. В то же время, Кремль просит Пекин прикрыть его, если Запад действительно введет разрушительные санкции.

Здесь вам может показаться, что Китай может легко прикрыть Россию и санкции снова не принесут ощутимого результата. Но это правда лишь отчасти.

Китай может легко провернуть ту же схему, что и в 2014 году. После оккупации Крыма, Россия столкнулась с санкциями и пошла искать помощи в Китае, который помог, но на выгодных для себя условиях.

Что сделал Китай в 2014 году Напомню, тогда России удалось смягчить санкционный удар за счет 30-летнего контракта на поставки газа в Китай. Дело в том, что в самый разгар российско-украинской войны, Кремль строил газопровод "Сила Сибири" в Китай.



Пекин воспользовался ситуацией и понимая, что Кремлю деваться некуда, заявил, что готов покупать российский газ только на своих условиях, в результате чего, выбил для себя просто сказочные цены на газ на следующие 30 лет.

Для сравнения – спотовые цены на газ в Европе в декабре достигали 2 тысяч долларов за тысячу кубометров, в это же время Китай покупал российский газ по цене 150 – 170 долларов за тысячу кубометров. Также Пекин получил дополнительные объемы газа по дешевой цене.

У Пекина есть риски из-за игры

Проще говоря, противостояние России с Западом толкает Кремль "в объятия" Пекина, а тот успешно использует ситуацию себе на пользу.

Это, наверное, единственное в чем Китай может поддержать Россию, если она отхватит новые санкции. Ведь, с одной стороны Пекину выгодно нагнетать противостояние России и США.

С другой стороны, если Пекин окажет значительную экономическую помощь Москве, это еще сильнее разделит мир на 2 лагеря – демократия и автократия, что повлечет за собой изоляцию самого Китая.

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К тому же, серьезная поддержка России может окончательно отвернуть от Китая Евросоюз, который является его вторым крупнейшим торговым партнером. Кроме того, представительство Тайваня в Литве, может оказаться цветочками. ЕС может пойти на тотальную поддержку независимости остров.

Поэтому, конечно сближение Путина и Си Цзиньпина не может не настораживать, но в то же время, не стоит преувеличивать его значимость. На словах Пекин будет с Москвой, но на деле со своими собственными интересами.