Кремль мобилизует 300 тысяч россиян: как определяли необходимое количество

На фоне колоссальных потерь сергей шойгу объявил о призыве 300 тысяч резервистов. И это учитывая то, что россия скрывает потери и врет, что потеряла в полномасштабной войне с Украиной 6 тысяч своих военных.

Хотя в реальности эта цифра уже составляет 55 110 оккупантов. Поэтому как тогда вычислили, что им нужно именно еще несколько сотен тысяч – об этом 24 каналу сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик Роман Свитан.

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По его словам, война – это математика. Поэтому российские военные посчитали количество войска, которое они могут поставить в строй. А также сколько тех, кого украинская армия отправила "на концерт к кобзону" – примерно по роте в день, отметил эксперт. Поэтому за 3 – 5 дней утилизируют целый батальон.

Поэтому им срочно нужно поставить в строй определенное количество войск, которое они хотят видеть на передовой,

– пояснил Свитан.

Проблема номер два – контрактники

Вторая проблема, которая есть у россиян, это контрактники, у которых истекает срок службы. Поэтому уже вскоре чуть ли не треть войск, которые сейчас находятся в Украине, не захотят дальше воевать и продлевать контракты.

"Именно поэтому нужен был механизм, чтобы заставить их остаться на фронте до завершения войны. Поэтому в указе путина есть пункт, в котором говорится, что действующие контракты завершатся только после мобилизации. Это говорит о том, что те военнослужащие – заложники. Они на это не рассчитывали", – добавил эксперт.

Удастся ли набрать столько "мяса" и когда

Вместе с тем, скорость набора нового "мяса" из-за мобилизации – также ограничена. Есть определенные нормативы, чтобы поставить в строй определенное количество личного состава на определенные направления.

Поэтому, я думаю, что в течение нескольких месяцев – минимум 3, максимум 6 – россияне действительно могут мобилизовать какое-то количество войск. Не знаю, удастся ли 300 тысяч, но половину – вполне возможно удастся набрать до начала 2023 года. Первыми попадут под "частичную" мобилизацию – жители Крыма,

– добавил Свитан.

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