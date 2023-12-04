Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он считает, что несмотря на громкие слова ныне Кремль не может бросить вызов милитарной мощи Запада.

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Напряжение между Россией и НАТО

Как "наследница" Советского союза, Россия переняла от него агрессивную риторику по отношению к Западу. Однако многочисленные неудачи Кремля в Украине очень наглядно показывают, что способности Москвы не так велики, как о них принято говорить.

На сегодняшний день никаких возможностей для полномасштабной войны с НАТО в России нет. Если бы они были, то их использовали в первую очередь для решения всех вопросов в Украине. А открывать второй фронт никто не будет, потому что так можно только проиграть,

– убежден правозащитник.

Именно на "дожимании" Украины и получении наилучшего для себя результата будут в ближайшее время сосредоточены усилия Кремля. Для этого, в частности, Путин и пытается увеличить численность своей армии, несмотря на то, что российская экономика может этого не выдержать.

При таком сценарии российские граждане станут беднее из-за того, что их государство бросит все усилия на подготовку к войне. Это будет напоминать реалии Советского союза, который "экономил" на благосостоянии граждан ради финансирования военно-промышленного комплекса.

Готово ли НАТО к российской агрессии

Для того чтобы понять, каковы шансы России против Североатлантического альянса, достаточно просто сопоставить численность войск двух потенциальных противников

"НАТО способно прямо сейчас, а не через 5, до или 15 лет, осуществить мобилизационную подготовку к войне с Россией. Главным образом это возможно благодаря американской армии, которая по состоянию на данный момент активных боевых действий она не ведет", – отметил Фейгин.

Именно поэтому, несмотря на ослабленность европейских армий, в случае российской агрессии США смогут задействовать своих военных для того, чтобы остановить Россию. К тому же, ее смогут усилить армии Германии, Франции и Британии.

Марк Фейгин о новой волне угроз Кремля в НАТО: смотрите видео

Теперь Европа должна расконсервировать свои предприятия ВПК. И если ей удастся существенно нарастить свое производство военной техники и снарядов, Россия не сможет даже думать о том, чтобы осуществить новую агрессию.

Что думают страны НАТО об угрозе России