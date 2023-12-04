Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він вважає, що попри гучні слова нині Кремль не спроможний кинути виклик мілітарній потузі Заходу.

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Напруга між Росією і НАТО

Як "спадкоємиця" Радянського союзу, Росія перейняла від нього агресивну риторику стосовно Заходу. Однак численні невдачі Кремля в Україні дуже наочно показують, що спроможності Москви є не такими великими, як про них заведено казати.

Станом на зараз ніяких можливостей для повномасштабної війни із НАТО у Росії немає. Якби вони були, то їх би використали в першу чергу для вирішення всіх питань в Україні. А відкривати другий фронт ніхто не буде, бо так можна лише програти,

– переконаний правозахисник.

Саме на "дотисканні" України й отриманні найкращого для себе результату будуть найближчим часом зосереджені зусилля Кремля. Для цього, зокрема, Путін і намагається збільшити чисельність своєї армії, не зважаючи на те, що російська економіка може цього не витримати.

За такого сценарію, російські громадяни стануть біднішими через те, що їхня держава кине всі зусилля на підготовку до війни. Це буде нагадувати реалії Радянського союзу, який "економив" на добробуті громадян задля фінансування військово-промислового комплексу.

Чи готове НАТО до російської агресії

Для того, щоб зрозуміти, якими є шанси Росії супроти Північноатлантичного альянсу, достатньо просто зіставити чисельність військ двох потенційних противників.

"НАТО спроможне просто зараз, а не через 5, до чи 15 років, здійснити мобілізаційну підготовку до війни з Росією. Головним чином це можливо завдяки американській армії, але станом на зараз активних бойових дій вона не веде", – зазначив Фейгін.

Саме тому, не зважаючи на ослабленість європейських армій, в разі російської агресії США зуміють залучити своїх військових для того, щоб зупинити Росію. До того ж її зможуть посилити армії Німеччини, Франції та Британії.

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Тепер Європа повинна розконсервовувати свої підприємства ВПК. І якщо їй вдасться суттєво наростити своє виробництво військової техніки та снарядів, Росії не зможе навіть думати про те, аби здійснити нову агресію.

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