Кремль начинает бояться успехов Украины, – евродепутат Кубилюс

Москва боится успеха Украины на пути к евроинтеграции. Это может разозлить российского президента Владимира Путина.

Об этом сказал депутат Европейского парламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. По его словам, Евросоюз должен обратить на это внимание.

К теме Кремль требует полностью отвернуться от ЕС: как Молдова выбирается из газового плена

"Есть также опасения, что интеграция с ЕС может еще больше разозлить Путина. Я согласен с тем, и я вижу это из недавних статей господина Медведева. Но это значит, что в Кремле начинают опасаться успехов Украины. Это действительно важно для всех нас понять", – сказал Кубилюс.

Чего боятся в ЕС

Депутат Европарламента отметил, что именно Россия является фактором того, что ЕС не готов принять Украину в качестве члена организации. Европейские политики боятся, что могут спровоцировать Путина.

В крупных столицах говорят: мы не можем предложить Украине амбициозную интеграционныую повестку дня даже в отношении ЕС, потому что это может спровоцировать Путина. Мы говорим обратное: если в Европе хотим иметь четкую стратегию в отношении России с четкой целью – как помочь не Путину, а российскому обществу в возврате страны к демократии, тогда должны понимать, что пример успеха Украины – один из инструментов, чтобы помочь России. Андрюс Кубилюс Депутат Европейского парламента и бывший премьер-министр Литвы

Кубилюс считает, что успех Украины напрямую зависит от евроинтеграции. Этот вопрос внесли в недавно принятый отчет Европейского парламента о политике ЕС в отношении России.

Украина и ЕС: последние новости