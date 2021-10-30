К счастью, кроме Германии и Франции в ЕС еще остаются адекватные страны. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС обвиняет российский "Газпром" в политическом давлении против Молдовы, и что это будет иметь свои последствия.

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Такое заявление Боррель сделал во время встречи с премьер-министром Молдовы, которая накануне отправилась в Брюссель, чтобы найти выход из сложившегося кризиса.

Напомню, "Газпром" с 1 октября полностью остановил транзит газа в Молдову и отказывался от переговоров. После этого, премьер Молдовы призвала обьявить в стране режим чрезвычайного положения из-за критической нехватки газа.

Молдова поверила Москве

Позже режим ЧП таки был введен. В то же время в России заявили, что "Молдовагаз", дочерняя компания российского "Газпрома", задолжала около 700 миллионов долларов и, мол, именно это стало причиной задержки в продлении контракта.

Здесь напрашивается очевидный вопрос – если контракт Молдовы с "Газпромом" заканчивался 1 октября, почему страна не позаботилась заранее о новых источниках газа? И ответ простой – потому что поверила Москве.

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Премьер Молдовы призналась, что еще в августе правительство Кишинева подняло вопрос о продлении контракта, который действовал еще с 2007 года, но в Москве призвали Молдову не беспокоится, мол, придет время и контракт без проблем будет продлен на прежних условиях.

И здесь сложно винить молдаван в том, что они поверили "Газпрому", ведь, как признается сама Гаврилица, зависимость от России была настолько велика, что за последние 30 лет страна ни разу не покупала газ на открытых рынках, ни разу.

Конечно же, Кремль этим воспользовался. Ведь как заявили в молдавском правительстве, "Газпром" пошел на откровенный шантаж в переговорах о возобновлении поставок газа.

Взамен на дешевый газ для Молдовы, Россия требует от Кишинева отказаться от зоны свободной торговли с Евросоюзом, а также отказаться от всех реформ в области энергетики.

Кремль требует от Молдовы отвернуться от ЕС

Проще говоря, Москва требует от Молдовы полностью отвернуться от ЕС в сторону России, как это было при предыдущем пророссийском правительстве. Кроме того, Кремль требует от Молдовы навсегда забыть о Приднестровье.

Но, к счастью, Молдова не осталась один на один с агрессором. Накануне, страна сделала первую в своей истории закупку газа на открытом рынке, кроме того уже успела заключить несколько договоров о поставках газа из Польши и Нидерландов.

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Кто помогает Молдове

Кроме того, подставила плечо партнеру и Украина. Киев фактически одолжил Кишиневу 15 миллионов кубометров газа, которые Молдова вернет Украине как только стабилизирует ситуацию. Так, к слову, и должны поступать настоящие партнеры.

Не остался в стороне и ЕС. Союз выделяет Молдове 60 миллионов евро для субсидирования растущих цен на газ. Конечно, эта сумма вряд ли исправит ситуацию в корне. Но, это лишь первый шаг, ведь в ЕС всерьёз задумались над полной диверсификацией источников поставок для Молдовы.

А потому Кремль, в среднесрочной перспективе, может оказаться в пролете.

Тем более, кризисом, который устроил "Газпром", уже умело пользуются и другие игроки. Азербайджан не так давно заявил, что готов в 10 раз увеличить поставки своего газа в Европу взамен российскому.

Молдова верила в обещания Кремля / Фото Getty images

Болгары призывают искать новые источники газа

И вот правительство Болгарии, которая как раз и покупает азербайджанский газ, накануне заявило – газ от Баку в 4 раза дешевле, чем от Москвы. Кроме того, болгары призывают и другие страны постепенно искать новые источники газа, ведь Россия не успокоится никогда.

Конечно, всё это не осталось незамеченным и в самом Кремле. Путин, понимая, что он теряет европейский рынок, распорядился с 8 ноября ускорить закачку газа в европейские хранилища.

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Так что, как бы Кремль не шантажировал Европу, это возымеет временный эффект, ведь всё больше стран ЕС ищут новые источники газа.