Кремль назвал "вбросом" публикацию Politico о наращивании войск на территории Украины

В Кремле публикацию Politico о наращивании войск на границе России и Украины назвали "вбросом". В частности, представители страны-агрессора заявили якобы о ряде ошибок.

Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента Владимира Путина – заявил, что передвижение военной техники или подразделений по территории России – это якобы исключительно российское дело. По словам пропагандиста Кремля, Россия вроде бы не представляет ни для кого опасности.

Заметьте США беспокоит любая дестабилизация из-за России на границе Украины, – Пентагон

Не нужно тратить время на знакомство с такими вбросами,

– заявил Песков.

Материал от Politico: главное

Издание Politico опубликовало фотографии, сделанные со спутника.

На фотографиях видно скопление бронетанковых частей, танков, а также самоходной артиллерии вместе с наземными войсками вблизи границы с Беларусью.

Кроме того, в районы вокруг Брянска и Курска неподалеку от северной границы Украины переместили технику 4-й танковой дивизии России.

В регионе также были зафиксированы элементы 1-й гвардейской танковой армии.