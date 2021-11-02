Кремль назвал "вбросом" публикацию Politico о наращивании войск на территории Украины
2 ноября 2021 , 12:11Читати новину українською
Источник:РБК
В Кремле публикацию Politico о наращивании войск на границе России и Украины назвали "вбросом". В частности, представители страны-агрессора заявили якобы о ряде ошибок.
Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента Владимира Путина – заявил, что передвижение военной техники или подразделений по территории России – это якобы исключительно российское дело. По словам пропагандиста Кремля, Россия вроде бы не представляет ни для кого опасности.
Заметьте США беспокоит любая дестабилизация из-за России на границе Украины, – Пентагон
Не нужно тратить время на знакомство с такими вбросами,
– заявил Песков.
Материал от Politico: главное
- Издание Politico опубликовало фотографии, сделанные со спутника.
- На фотографиях видно скопление бронетанковых частей, танков, а также самоходной артиллерии вместе с наземными войсками вблизи границы с Беларусью.
- Кроме того, в районы вокруг Брянска и Курска неподалеку от северной границы Украины переместили технику 4-й танковой дивизии России.
- В регионе также были зафиксированы элементы 1-й гвардейской танковой армии.