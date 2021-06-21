Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк. Также в программе Дмитрий Гнап и Денис Казанский обсудили действия Кремля с российским адвокатом Николаем Полозовым.
Обратите внимание Эволюция российских фейков: прокремлевская пропаганда прибегает к манипуляциям
О поддержке ОПЗЖ Кремлем
Давидюк: Кремль не может любить всех одновременно и на всех выделять очень много денег. Если брать эту старшую возрастную группу ОПЗЖ, то там исключительно происходит борьба за потоки, за управление партией и самое главное – над пророссийским кандидатом в президенты.
Для них очень важно контролировать эту позицию, для них она смертельно важна. Это их возможность "звучать" на Западе с этим месседжем, летать в Кремль и объединять отдельные политические влияния на местах, чтобы можно было держаться на политическом плаву.
Надо понимать, что это люди совершенно разных миров. Их объединяет Кремль, некая пророссийскость, ненависть к Украине. Однако там тоже не так много места для всех.
Фактически 3 года они проводят совместную политическую или околополитическую, медийную, пропагандистскую деятельность.
О ссоре Шария и Портнова
Давидюк: Не исключаю, что в этом интернет-среде Анатолия Шария, Андрея Портнова и Елены Лукаш могут быть и наигранные мотивы. Потому что мы знаем, как в России очень часто любят создавать скандалы между звездами только ради того, чтобы привлекать к ним внимание.
Со стороны это выглядит как прекрасная русская опера про жабу и гадюку. Кто бы из них ни проиграл – все будут довольны. Еще лучше, чтобы проиграли оба (Шарий и Портнов – 24 канал).
Что известно о ссоре?
Анатолий Шарий заявил, что Портнов преследовал его партию и имеет компромат. Также Шарий считает, что Портнов стоит за обысками у учредителей общественной организации "Партия Шария". Отметим, что ранее Служба безопасности Украины сообщила блогеру о подозрении в госизмене.
О проблеме Медведчука
Давидюк: Проблема Медведчука в том, что он захотел стать олигархом №1 и главным пророссийским депутатом от ОПЗЖ.
Его начали "съедать" свои:
- с одной стороны – олигархи;
- с другой – свои же из ОПЗЖ.
Очень интересно, что Медведчук, который всегда был мифическим злом – и драконом и динозавром – оказался типичным зверем украинского политического леса и просто исчез.
О действиях Лукашенко
Казанский: То, что мы видим сейчас – поведение Лукашенко – мне кажется, что это мелкая месть Украине за то, что она вводит санкции, не признает (Лукашенко президентом – 24 канал). Лукашенко это очень раздражает, и он пытается хоть как-то нам напакостить.
Он занимается мелким троллингом, понимая, как в Украине это все будут воспринимать.