Таку думку висловив політолог Микола Давидюк. Також у програмі Дмитро Гнап та Денис Казанський обговорили дії Кремля з російським адвокатом Миколою Полозовим.

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Про підтримку ОПЗЖ Кремлем

Давидюк: Кремль не може любити всіх одночасно і на всіх виділяти дуже багато грошей. Якщо брати цю старшу вікову групу ОПЗЖ, то там винятково відбувається боротьба за потоки, за управління партією і найголовніше – над проросійським кандидатом в президенти.

Довідка. Мовиться про те, що ОПЗЖ розкололась на 2 частини. В одній Юрій Бойко та Сергій Льовочкін, а в іншій – Віктор Медведчуком та Вадим Рабінович. Таку думку висловив і журналіст Денис Казанський.

Для них дуже важливо контролювати цю позицію, для них вона смертельно важлива. Це їхня змога "звучати" на Заході з цим меседжем, літати в Кремль і об'єднувати окремі політичні впливи на місцях, щоб можна було триматись на політичному плаву.

Треба розуміти, що це люди зовсім різних світів. Їх об'єднує Кремль, якась проросійськість, ненависть до України. Однак там теж не так багато місця для всіх.

Фактично 3 роки вони проводять спільну політичну або довколаполітичну, медійну, пропагандистську діяльність.

Про сварку Шарія і Портнова

Давидюк: Не виключаю, що в цьому інтернет-середовищі Анатолія Шарія, Андрія Портнова і Олени Лукаш можуть бути і награні мотиви. Тому що ми знаємо, як в Росії дуже часто люблять створювати скандали між зірками тільки заради того, щоб привертати до них увагу.

Зі сторони це виглядає як прекрасна російська опера про жабу і гадюку. Хто б з них не програв – всі будуть задоволені. Ще краще, щоб програли обидва (Шарій і Портнов – 24 канал).

Що відомо про сварку? Анатолій Шарій Анатолій Шарій заявив, що Портнов переслідував його партію і має компромат. Також Шарій вважає, що Портнов стоїть за обшуками у засновників громадської організації "Партія Шарія". Зазначимо, що раніше Служба безпеки України повідомила блогеру про підозру у держзраді.

Про проблему Медведчука

Давидюк: Проблема Медведчука в тому, що він захотів стати олігархом №1 і головним проросійським депутатом від ОПЗЖ.

Його почали "з'їдати" свої:

з однієї сторони – олігархи;

з іншої – рідні з ОПЗЖ.

Дуже цікаво, що Медведчук, який завжди був міфічним злом – і драконом, і динозавром – виявився типовим звіром українського політичного лісу і просто зник.

Про дії Лукашенка

Казанський: Те, що ми бачимо зараз – поведінку Лукашенка – мені здається, що це дрібна помста Україні за те, що вона вводить санкції, не визнає (Лукашенка президентом – 24 канал). Лукашенка це дуже дратує і він намагається хоч якось нам напакостити.

Він займається дрібним тролінгом, розуміючи, як в Україні це все сприйматимуть.

Довідка. Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не прийматиме літаки з України. Однак "проблема" в тому, що вони й так не літають туди вже понад місяць.