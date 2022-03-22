Кремль отреагировал на слова Зеленского о референдуме относительно компромиссов

В Кремле прокомментировали заявление президента Владимира Зеленского о референдуме в Украине относительно компромиссов в переговорах с Россией. Вполне ожидаемо в Москве не оценили идею Президента Украины.

У Путина жалуются на ход переговоров

Зеленский, говоря о компромиссах в переговорах с Россией, заявил, что следует учесть мнение граждан. Но в Кремле считают, что обнародование деталей переговоров между Россией и Украиной может помешать процессу, пишут российские СМИ.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также сказал, что переговоры идут "намного медленнее и менее содержательно", чем российским оккупантам хотелось бы.

Украина – это суверенное государство, и какие-то там могут быть внутригосударственные, и должны быть, вероятно, внутригосударственные процедуры. Но кроме этого есть те субстанции, которые находятся на стадии переговоров двух делегаций, я не могу углубляться в детали этих субстанций. Уверены, что сейчас вынесение их на публику может лишь повредить переговорному процессу, который и так длится гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы,

– заявил спикер Путина.

Переговоры России и Украины: коротко

Украинские и российские делегации провели уже несколько раундов переговоров на белорусской границе. Вместе с тем в Офисе Президента заявляют, что переговоры продолжаются фактически непрерывно.

Украина стремится остановить войну и договориться о мире. В то же время диктатор Путин пытается навязать нашему государству ультиматум.

Российские требования:

нейтральный и безъядерный статус Украины;

демилитаризация;

"денацификация";

признание оккупированного Крыма и суверенитета ОРДЛО.

Зеленский подчеркнул, что Украина исключает компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом.

Относительно курса в НАТО Украина публично заявляет, что Альянс не готов принять наше государство. Следовательно, Украина пытается найти других гарантов безопасности.

В ОП заявили, что в переговорах принимают участие ряд других стран.

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