Кремль отреагировал на слова Зеленского о референдуме относительно компромиссов
В Кремле прокомментировали заявление президента Владимира Зеленского о референдуме в Украине относительно компромиссов в переговорах с Россией. Вполне ожидаемо в Москве не оценили идею Президента Украины.
У Путина жалуются на ход переговоров
Зеленский, говоря о компромиссах в переговорах с Россией, заявил, что следует учесть мнение граждан. Но в Кремле считают, что обнародование деталей переговоров между Россией и Украиной может помешать процессу, пишут российские СМИ.
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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также сказал, что переговоры идут "намного медленнее и менее содержательно", чем российским оккупантам хотелось бы.
Украина – это суверенное государство, и какие-то там могут быть внутригосударственные, и должны быть, вероятно, внутригосударственные процедуры. Но кроме этого есть те субстанции, которые находятся на стадии переговоров двух делегаций, я не могу углубляться в детали этих субстанций. Уверены, что сейчас вынесение их на публику может лишь повредить переговорному процессу, который и так длится гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы,
– заявил спикер Путина.
Переговоры России и Украины: коротко
Украинские и российские делегации провели уже несколько раундов переговоров на белорусской границе. Вместе с тем в Офисе Президента заявляют, что переговоры продолжаются фактически непрерывно.
Украина стремится остановить войну и договориться о мире. В то же время диктатор Путин пытается навязать нашему государству ультиматум.
Российские требования:
- нейтральный и безъядерный статус Украины;
- демилитаризация;
- "денацификация";
- признание оккупированного Крыма и суверенитета ОРДЛО.
Зеленский подчеркнул, что Украина исключает компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом.
Относительно курса в НАТО Украина публично заявляет, что Альянс не готов принять наше государство. Следовательно, Украина пытается найти других гарантов безопасности.
В ОП заявили, что в переговорах принимают участие ряд других стран.
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