Кремль планировал создать квазиреспублики в западных областях Украины

Российские спецслужбы еще с лета 2021 года готовились создать на Западной Украине свои квазиреспублики. Намерениям врага помешала Служба безопасности.

План оккупантов не удался

На сотрудничество со следствием пошел один из участников группировки. Он рассказал, что группа начала работу по свержению конституционного строя еще в прошлом году.

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С мужчиной связался российский разведчик в отставке, являвшийся организатором схемы. Россиянин заявил о намерении создать новое народовластие в Украине. Группа должна была перейти к силовому сценарию, если бы действующая власть "сама не ушла в отставку".

Для захвата власти группировка должно было завербовать 500 боевиков, желательно из бывших военнослужащих АТО, и обеспечить их оружием,

– рассказали в СБУ.

Злоумышленники должны были воплощать свой план одновременно с началом войны. Однако организатор и ключевые лица были задержаны в начале марта украинскими правоохранителями. Они скрывались в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Один из подельников признал свою вину и свидетельствовал против организатора. Материалы относительно него направлены в суд.

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