Кремль продолжает игнорировать решение "мариупольского вопроса"

Мир предлагает помощь в спасении людей из Мариуполя. Однако российская сторона продолжает исключать все предложения.

Об этом заявил советник Главы Офиса Президента Михаил Подоляк в новом интервью. Он подчеркнул, что россияне демонстрируют абсолютную неготовность идти хотя бы на какие-то компромиссы с точки зрения гуманистической составляющей.

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Весь мир пытается решить гуманитарную катастрофу в Мариуполе

Подоляк отметил, что президент и глава Офиса Президента постоянно обращаются к мировым лидерам, чтобы они помогли убедить российскую сторону в необходимости гуманитарного коридора из Мариуполя, однако Кремль молчит в ответ.

Определенные политические лидеры по своим личным каналам обращаются к Путину, доказывают, что по гуманистическим соображениям нужно это сделать. Но, к сожалению, с российской стороны нет никакой реакции,

– сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что для россиян главное – полностью уничтожить Мариуполь и разбить полк "Азов".

Там каждый день идут атаки с максимальным использованием всей тяжелой артиллерии, авиации для уничтожения "Азовстали". Россияне понимают, что там находятся дети, гражданские, но продолжают бомбардировать,

– констатирует советник главы Офиса Президента.

Впрочем, по его словам, и руководство Украины, и мировые лидеры не оставляют попыток договориться о спасении людей в Мариуполе. Так, отдельные политические лидеры готовы выполнить посредническую миссию в Мариуполе.

Гутерриш пообещал посодействовать эвакуации населения Мариуполя: коротко

Напомним, после того, как генсек ООН Антониу Гутерриш посетил Москву, Путин якобы согласился привлечь к эвакуации из Мариуполя сотрудников Красного Креста и ООН.

Однако впоследствии в Кремле опровергли эту информацию.

28 апреля генсек ООН посетил города Киевской области, которые едва ли не больше всего пострадали от российской агрессии – Бучу, Ирпень и Бородянку и подчеркнул, что будет способствовать привлечению виновных к ответственности.

После встречи с Антониу Гутерришем Зеленский отметил, что Украина готова к переговорам с Россией по эвакуации жителей Мариуполя.

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