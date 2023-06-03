Путин кашляет, Песков лжет, а Соловьев рыдает: что там в России

30 мая для жителей Рублевки стало тревожным. В дома этих ни в чем не повинных, маленьких людей, которые ничего не могут сделать, ни с того ни с сего пришла война. Кто и зачем напал на жителей Подмосковья, будут ли удары по Москве и как на все это реагирует российская пропаганда – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

В России – атаки "комаров"

Руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Катопалов расставил точки над "і". Мол, у россиян очень большая страна, поэтому всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, минуя районы расположения средств противовоздушной обороны.

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Нет, ну у вас еще не достаточно большая страна. Вам нужно еще территорий! Тогда точно все будет "отлично".

Российский так называемый военный эксперт Андрей Клинцевич решил сбавить напряжение и назвал дроны "комарами". В то же время, пропагандист Армен Гаспарян пошел дальше и обвинил в "атаке комаров" не российских военных и даже не Украину, а самих жителей Подмосковья.

Кто виноват в атаке беспилотников по версии "военкоров": видео

Я согласен с ним на все 100%. В этой войне действительно виноваты россияне, в том числе проживающие на Рублевке.

Жертв нет – все отлично: как отреагировал Кремль на атаку беспилотников

Самая гениальная реакция, как и ожидалось, была из Кремля. Владимир Путин и Дмитрий Песков, еще не успевшие оклеветать после вооруженного восстания на Белгородщине, на этот раз решили оправдать удар по Москве.

Песков заявил, что минобороны хорошо сработало: видео

Интересно, он подразумевает, что все сотрудники министерства обороны вовремя спустились в бомбоубежище? Или "хорошо" – это оценка того, что дроны долетели до Москвы?

Остальные вопросы спикер Путина решил просто проигнорировать. Кстати, если вы думаете, что Путин по этому поводу соберет заседание Совбеза, обратится к нации или хотя бы на словах объявит священную войну всему НАТО, то вы ошибаетесь. Песков нашел для этого замечательное оправдание.

Песков объяснил молчание Путина: видео

Интересно Россия проиграла в войне еще одной стране

Жертв нет – зачем тогда мутить воду? И вообще украинцы правильно сделали, что запустили беспилотники по Москве. Мы до этого их атаковали – вот они ответили. Все нормально, все заслужено.

Смотрите видео, как Песков фантазирует об ударах по центрам одобрения решений:

Что это за центр принятия решений, где он расположен и как был поражен, Песков, конечно, не придумал. Ну, и тем более никаких улик предоставить не смог. Он понял, что дело очень пахнет жареным, закончил этот неприятный разговор и полез обратно в бункер – придумывать, как соврать, чтобы хоть как-нибудь выкрутиться. И придумал.

Вскоре Песков снова вылез на поверхность. Был он не один, а с какой-то куклой, кашлявшей и внешне напоминавшей Путина.

50 оттенков кашля Путина: видео

Это существо, которое пропагандисты называют Путиным, слово в слово повторило чушь Пескова о якобы ударе по центру принятия решений. Она даже назвала некий штаб военной разведки, очевидно, имея в виду главное управление разведки. Однако с датой что-то не сложилось.

Смотрите видео, как Путин напутал с датами:

Путин чуть не получил билет на концерт Кобзона

Далее так называемый Путин заявил, что Киев в ответ избрал путь устрашения России. На этом – все. Такова была реакция Путина или того, кого пытались выдать за Путина, на бомбардировки Москвы.

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Казалось бы, здесь можно подвести итог этой истории. Но потом, как обычно, возникло еще одно пикантное обстоятельство. Один из преступников, заседающих в государственной думе, имел неосторожность опубликовать список населенных пунктов, где раздались взрывы. Среди них – село Раздоры. Это в 2 минутах лета от путинской резиденции Ново-Огарево.

То есть, возможно, в то утро Путин – если он вообще до сих пор жив – оказался в 2 минутах от отправки на концерт Кобзона. Вы вообще знаете, что происходит? Даже в Москве многие действительно понимают, куда именно летели дроны. И многих это радует, судя по реакции россиян в социальных сетях.

У любителя элитной недвижимости Соловьева на этой почве начался настоящий припадок: видео

Словом, Соловьев почувствовал себя чужим не только в любимой Италии, но и менее любимой России.

Примечательно, что так называемые эксперты пропагандистских студий похвалили украинские беспилотники. Это они оправдывали будущие провалы российской ПВО.

Анализ атаки по Москве от российских "экспертов": видео

Ну и вишенка на торте – в этом пропагандистском эфире раздался четкий и ясный ответ на вопрос, почему на Москву летят беспилотники и почему они долетают? Потому что Россия напала на Украину!

Наконец-то правда от пропагандистов: видео

Кто на самом деле виноват в попадании дронов в дома

Именно это я хочу донести до всех жителей России. Хватит нас бомбить. Убирайтесь из Украины, выдавайте всех военных преступников, выплачивайте репарации, а потом будете спать спокойно. К тому же над вашими головами будут летать беспилотники. Причем с каждым днем все больше и больше.

Почему некоторые дроны попадают в жилые дома? А этот вопрос нужно задать Сергею Шойгу, приказавшему прямо в жилой застройке использовать станции радиоэлектронной борьбы, которые искажают сигнал и сбивают беспилотники с курса.

Кроме того, хочу напомнить, что нынешние российские власти славятся своим пристрастием к взрыву жилых домов Москвы. Именно подрывая жилые дома со спящими жителями в 1999 году, кровавый чекист Путин попытался оправдать в глазах общественности Вторую чеченскую войну. Именно так начиналась карьера вашего, россияне, президента в большой политике.

Поэтому, где гарантия того, что ему и теперь не придет в голову шандарахнуть по жилым кварталам Москвы какой-то "Точкой У", чтобы выдать ее за якобы украинскую ракету и обвинить во всем "кровавый киевский режим"? Так делали уже десятки раз на Донбассе.

Через полтора года войны Кремлю становится все труднее оправдывать ее и новые волны мобилизации. Так что ответ на все вопросы только один – москвичи, россияне, выходите на улицы, боритесь со своим режимом. Теперь у вас на кону даже не свобода, теперь на кону – ваша жизнь. Подумайте, хотите ли вы годами жить под бомбами. Подумайте, нужна ли вам эта война, нужны ли вам украинские территории.

Смотрите полный видеоблог Арсена Цимбалюка: