Кремль пугает – аналитик о вероятности полномасштабного вторжения России

Скопление вооружений возле украинской границы может стать очередной провокацией России. Однако пока армия Кремля не готова к полномасштабному вторжению – это только устрашение.

Об этом в эфире 24 канала сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он считает, что сейчас Украина может быть спокойной.

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"Кремль пугает. Надо понимать, что того масштаба вооружения и сил, которые он накапливает на нашей границе, по утверждению моих коллег, военных аналитиков – недостаточно для ведения полномасштабных боевых действий", – заверил Краев.

Он предположил, что это гибридная сила, направленная на усиление террористов на временно оккупированных территориях Украины. Также это может быть сделано для проведения провокаций среднего и малого масштаба.

Если мы говорим о полноценном противостоянии с НАТО – военном или нет – по состоянию на середину января Россия не готовится к такому сценарию. Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

Россия, по словам Краева, планирует ограниченный характер собственных провокаций и агрессии.

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