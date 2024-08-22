"Замыливают глаза": Кремль начал масштабную информкампанию, чтобы оправдать потери Курщины, – ISW

Кремль внедряет информационную кампанию, которая должна была бы "отбелить" их бездействие в Курской области и стремительное продвижение ВСУ в захвате российских территорий.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в актуальном отчете по состоянию на 22 августа.

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Кремль активно пытается убедить российское общество принять ограниченное украинское присутствие в Курской области как "новую норму" и преуменьшить значение пребывания там украинских войск,

– говорится в отчете.

В частности, об этом писали российские оппозиционные СМИ со ссылкой на правительственные источники, близкие к Путину. Отмечают, что Кремль пытается использовать пропаганду, чтобы убедить россиян, мол, вернут территории Курщины после того, как достигнут успехов на востоке Украины.

Замыливают глаза россиянам

Путинский режим пытается замылить глаза россиянам кампаниями по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим жителям Курской области. Также в Кремле приказали не отменять выборы губернатора Курской области в сентябре, "чтобы свести к минимуму панику в регионе".

При этом Российская Центральная избирательная комиссия таки решила отложить местные выборы в 7 районах Курской области, пострадавших от боевых действий, из-за рисков для безопасности.

Пытаются сместить акцент

Российское телевидение освещает операцию Украины в Курской области как ограниченную, зато активно пытается акцентировать на продвижении российских оккупантов на Покровском направлении в Донецкой области. Пропаганда изображает это как большую победу.

Вероятно, Кремль использует эту кампанию, чтобы выиграть время для ответа на украинскую операцию в Курской области после достижения своих наступательных целей на востоке Украины,

– считают в ISW.

Кремль принял новую реальность на Курщине

Аналитики также цитируют росСМИ, которые пишут, что Кремль сначала был шокирован вторжением Украины в Курскую область, но успокоился в течение недели якобы потому, что украинские войска продвигались подальше от густонаселенных региональных центров, таких как Курск.

Российские чиновники считают, что бои в Курской области будут продолжаться еще в течение месяцев, указывая на то, что Кремль, возможно, не спешит выбивать украинские силы из региона, а взамен продолжит отдавать предпочтение своим наступательным операциям в восточной Украине.