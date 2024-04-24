Кремль ищет "сакральную жертву" для дестабилизации Молдовы

Участники съезда подконтрольной Кремлю "молдавской оппозиции", который состоялся в Москве, жалуются российской пропаганде, что по возвращении из России их неприветливо встретили на родине, а прямо в аэропорту профилактировали спецслужбы Молдовы. Но им стоит не жаловаться, а включить мозги.

Кремль пытается "слепить" оппонента для Санду

Ориентировочно 20 октября в Молдове должны состояться президентские выборы, а также референдум о намерении вступить в Европейский Союз. Кремль открыто готовится бороться с европейским курсом. Для этого формируют несколько "колонн".

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Согласно доступной информации, проблема для Москвы заключается в том, что кремлевским кукловодам никак не удается слепить достойного оппонента Майи Санду. Если тенденции сохранятся, она уверенно выиграет выборы и подкрепится результатами референдума.

На случай, если завести лояльного кандидата через выборы не будет получаться, Кремль активирует традиционный план Б – дестабилизацию. Попытается погрузить Молдову в хаос. Один из хрестоматийных приемов разжигания и дестабилизации – "сакральная жертва".

Все, кто сейчас радостно ездит из Кишинева в Москву за мелкими плюшками, одновременно участвуют в кастинге на роль "сакральной жертвы". Лучшие шансы у тех, кто постоянно кричит о репрессиях со стороны власти. Они сами формируют историю (пишут заготовку для своего некролога): "притесняли – притесняли, а потом совершили непоправимое".

У россиян в Молдове все меньше карт, и все они – экстремальные. Их пока спасало то, что проевропейским властям Молдовы до выборов невыгодно решать вопрос Приднестровья. А вот после переизбрания Санду на второй срок (подряд больше нельзя) контекст может измениться.

Восстановить территориальную целостность страны – это хорошая амбиция второго президентского срока. В Кремле наверняка об этом задумываются. Поэтому они будут вынуждены что-то делать.

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Молдавским "свинкам" надо приготовиться

Не надо лишний раз вспоминать, что в Москве нет никаких сантиментов относительно разменных фигур. Об этом знают все. Массовая ликвидация "полевых командиров" на оккупированных территориях Украины руками ФСБ – прям как в книжках.

Когда оппозиционных молдавских "свинок" Кремль начинает усиленно "кормить" с руки, информационно "накачивать", это может привести совсем не к тем результатам, на которые рассчитывают эти "свинки".