Соответствующее заявление лидер страны сделал в интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press. Разговор состоялся 14 июня.

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Зеленский заявил, что "вероятность эскалации есть"

Зеленский заявил, что причины обострения на границах с Россией разные:

при всем уважении к самостоятельности нашей страны, но здесь была внешняя причина – отношения РФ и США;

было показательное увеличение и отвод войск.

"А вероятность эскалации есть. Возросла ли она? Конечно. Потому что когда у вас большое количество военных вдоль границ или контактной линии, то любая провокация может закончиться конфликтом", – заявил Зеленский.

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Владимир Зеленский рассказал, что Кремль отрицает свое присутствие на Донбассе и постоянно направляет к разговорам с самопровозглашенными "республиками" на оккупированной Россией части Донбасса.

Тогда вопрос: а "Запад-2021" (совместные военные учения России и Беларуси – 24 канал), учения, которые вы проводите – не "ЛДНР", не ОРДЛО, это же вы (Россия – 24 канал) проводите. Тогда скажите мне, а почему здесь – согласно той информации, которую мы получаем – отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова?

– заявил Зеленский.

Он объяснил, что удивляется, "как можно вот так – говорить одно, а делать другое".

Обратите внимание! В конце марта Россия стянула войска к границе с Украиной. В апреле Россия заявила об отводе своих войск. Но по словам Дмитрия Кулебы, настоящего отвода войск нет – с тех пор Кремль отвел всего около 12 тысяч из 100 тысяч.

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