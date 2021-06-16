Соответствующее заявление лидер страны сделал в интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press. Разговор состоялся 14 июня.
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Зеленский заявил, что "вероятность эскалации есть"
Зеленский заявил, что причины обострения на границах с Россией разные:
- при всем уважении к самостоятельности нашей страны, но здесь была внешняя причина – отношения РФ и США;
- было показательное увеличение и отвод войск.
"А вероятность эскалации есть. Возросла ли она? Конечно. Потому что когда у вас большое количество военных вдоль границ или контактной линии, то любая провокация может закончиться конфликтом", – заявил Зеленский.
Россия отрабатывает варианты захвата украинских городов, – президент
Владимир Зеленский рассказал, что Кремль отрицает свое присутствие на Донбассе и постоянно направляет к разговорам с самопровозглашенными "республиками" на оккупированной Россией части Донбасса.
Тогда вопрос: а "Запад-2021" (совместные военные учения России и Беларуси – 24 канал), учения, которые вы проводите – не "ЛДНР", не ОРДЛО, это же вы (Россия – 24 канал) проводите. Тогда скажите мне, а почему здесь – согласно той информации, которую мы получаем – отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова?
– заявил Зеленский.
Он объяснил, что удивляется, "как можно вот так – говорить одно, а делать другое".
Война на Донбассе: последние новости
- 16 июня на Донбассе погиб украинский военный Роман Галуха. Он был родом из Равы-Русской, на Львовщине.
- По состоянию на утро, 16 июня, оккупанты 2 раза нарушили режим прекращения огня. Возле Авдеевки они били из автоматических станковых гранатометов, а недалеко от Зайцевого – из минометов 82-го калибра.
- Более того, на Донбассе Россия агитирует украинцев принять участие в выборах в Госдуму. Также пытается навязать общественности антиукраинские настроения и сформировать пророссийские взгляды.