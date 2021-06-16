Відповідну заяву лідер країни зробив у інтерв'ю журналістам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press. Розмова відбулась 14 червня.

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Зеленський заявив, що "ймовірність ескалації є"

Зеленський заявив, що причини загострення на кордонах з Росією різні:

за всієї поваги до самостійності нашої країни, але тут була зовнішня причина – відносини РФ і США;

було показове збільшення й відведення військ.

"А ймовірність ескалації є. Чи зросла вона? Авжеж. Тому що коли у вас велика кількість військових вздовж кордонів чи контактної лінії, то будь-яка провокація може закінчитися конфліктом", – заявив Зеленський.

Росія відпрацьовує варіанти захоплення український міст, – президент

Володимир Зеленський розповів, що Кремль заперечує свою присутність на Донбасі та постійно скеровує до розмов з самопроголошеними "республіками" на окупованій Росією частині Донбасу.

Тоді питання: а "Захід-2021" (спільні військові навчання Росії та Білорусі – 24 канал), навчання, які ви поводите – не "ЛДНР", не ОРДЛО, це ж ви (Росія – 24 канал) проводите. Тоді скажіть мені, а чому тут – за тією інформацією, яку ми отримуємо – відпрацьовуються варіанти можливого захоплення Києва, Одеси, Харкова?

– заявив Зеленський.

Він пояснив, що дивується, "як можна ось так – казати одне, а робити інше".

Зверніть увагу! Наприкінці березня Росія стягнула війська до кордонів з Україною. У квітня Росія заявила про відведення своїх військ. Та за словами Дмитра Кулеби, справжнього відведення військ немає – з того часу Кремль відвів лише близько 12 тисяч зі 100 тисяч.

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