Відповідну заяву лідер країни зробив у інтерв'ю журналістам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press. Розмова відбулась 14 червня.
До теми Не можна відповідати, навіть коли дуже хочеться, – Зеленський про те, чи є Путін вбивцею
Зеленський заявив, що "ймовірність ескалації є"
Зеленський заявив, що причини загострення на кордонах з Росією різні:
- за всієї поваги до самостійності нашої країни, але тут була зовнішня причина – відносини РФ і США;
- було показове збільшення й відведення військ.
"А ймовірність ескалації є. Чи зросла вона? Авжеж. Тому що коли у вас велика кількість військових вздовж кордонів чи контактної лінії, то будь-яка провокація може закінчитися конфліктом", – заявив Зеленський.
Росія відпрацьовує варіанти захоплення український міст, – президент
Володимир Зеленський розповів, що Кремль заперечує свою присутність на Донбасі та постійно скеровує до розмов з самопроголошеними "республіками" на окупованій Росією частині Донбасу.
Тоді питання: а "Захід-2021" (спільні військові навчання Росії та Білорусі – 24 канал), навчання, які ви поводите – не "ЛДНР", не ОРДЛО, це ж ви (Росія – 24 канал) проводите. Тоді скажіть мені, а чому тут – за тією інформацією, яку ми отримуємо – відпрацьовуються варіанти можливого захоплення Києва, Одеси, Харкова?
– заявив Зеленський.
Він пояснив, що дивується, "як можна ось так – казати одне, а робити інше".
Війна на Донбасі: останні новини
- 16 червня на Донбасі загинув український військовий Роман Галуха. Він був родом з Рави-Руської, що на Львівщині.
- Станом на ранок, 16 червня, окупанти 2 рази порушити режим припинення вогню. Біля Авдіївки вони гатили з автоматичних станкових гранатометів, а неподалік від Зайцевого – з мінометів 82-го калібру.
- Ба більше, на Донбасі Росія агітує українців взяти участь у виборах до Держдуми. Також намагається нав'язати громадськості антиукраїнські настрої та сформувати проросійські погляди.