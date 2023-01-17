Как российское руководство реагирует на попадание по многоэтажкам в Украине

Судя по результатам последнего массированного ракетного удара, я бы сделал несколько выводов. Очевидно, что российское командование воздушно-космических сил явно знает, когда и куда бить, чтобы достичь желаемого эффекта. И да, у них есть соответствующий план.

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То есть это означает, что у них есть соответствующие источники информации, в том числе и в режиме онлайн, о состоянии нашей инфраструктуры и динамике ее восстановления.

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"Жиденький налет", по моему мнению, обусловлен не структурой и объемами запаса ракетного вооружения "пигдогов", а в первую очередь его избирательностью в отношении сил и средств воздушного нападения, выделенных для удара. Также влияет избранная методология прорыва системы ПВО Украины. То есть это означает, что россияне основательно и детально изучают нашу систему ПВО и в целом систему защиты нашей гражданской инфраструктуры.

Расчет собственного ракетного запаса – вторичный фактор, которым они руководствуются в определении состава и размера средств воздушного нападения, предназначенных на тот или иной удар. Это очевидно обуславливается какими-то практическими факторами.

Тот факт, что при организации и проведении этих ударов они достаточно часто не попадают по выбранным целям и объектам, а попадают по мирным гражданам Украины, вовсе не рассматривается российским военным командованием как фактор, существенно мешающий достижению "поставленных задач". В этом случае – разрушение энергетической инфраструктуры Украины. Они к этому относятся, как к неприятному, в информационно-психологическом смысле, побочному эффекту. Ведь нужно постоянно оправдываться. Но останавливаться из-за этого они не будут.

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Более того, в отдельных случаях, российское военное командование вполне сознательно направляет ракетные удары против целей и объектов, при поражении которых вероятность гибели мирного гражданского населения Украины не просто растет в разы, а почти гарантирована.

Россияне испытывают разные варианты обстрелов Украины

Поэтому, очевидно, что в этих случаях мы можем говорить о сознательной реализации россиянами элементов стратегии ведения войны, которые очевидно предполагают нарушение международных правил и законов войны.

Очевидно, что при подготовке того или иного очередного массированного ракетного удара по целям и объектам на территории Украины, противник пытается тестировать разные варианты – от постоянного "навязчивого" метода (в частности, для ведения разведки нашей ПВО и ее истощения), до массированных одномоментных ударов.

По сути, они пытаются достичь своей цели разными вариациями использования своих средств воздушного нападения. Здесь, вероятно, все определяется стоимостью имеющихся средств.

И последнее... Очевидно, что российское военно-политическое руководство рассматривает вопросы разрушения и уничтожения нашей критической инфраструктуры как задачи именно стратегического уровня. Успех в выполнении которого, дескать, способен существенно повлиять на общий ход войны.

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А если вспомнить тот факт, что ВПР России активно внедряет комплекс мер, направленных на адаптацию их "пигдоговского" заповедника к ведению долговременной войны на истощение, то становится очевидным главный смысл их стратегии ведения войны на среднесрочную перспективу, где есть 3 ключевых элемента: