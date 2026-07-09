"Это катастрофа": в России начались необратимые проблемы в экономике

России становится все труднее привлекать средства для покрытия бюджетного дефицита: Минфин уже несколько недель испытывает проблемы с размещением облигаций федерального займа. Ситуацию усугубляют падение доходов от нефти, рост стоимости заимствований и отток средств с фондового рынка.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, почему эти процессы свидетельствуют о разрушении ключевого механизма финансирования российской экономики и войны. По его словам, система, которая позволяла Кремлю восполнять нехватку средств через банки и государственные облигации, уже начала давать сбои.

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Инвесторы начали выводить деньги из России

Проблемы с размещением облигаций федерального займа усугубились после появления на рынке дополнительных объемов иранской нефти. В то же время экспорт наращивают Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие производители, что создает дополнительное давление на нефтяные доходы России.

После того как с Ирана сняли санкции и начался экспорт нефти, произошла худшая история для России. Иранская нефть начала появляться на рынке, все начали активно экспортировать, и в тот же день начался обвал российского фондового рынка,

– пояснил Загородний.

Участники финансового рынка увидели, что в краткосрочной перспективе ситуация для российской экономики не будет улучшаться. Из-за этого начался отток средств, а Минфину стало сложнее продавать облигации, с помощью которых государство покрывает дефицит бюджета.

Сначала проблемы возникли с долгосрочными ценными бумагами на 20–30 лет. Инвесторы начали требовать более высокую доходность, ведь ожидают дальнейшего роста инфляции и не видят смысла надолго оставлять деньги в российских облигациях без дополнительной премии.

Инвесторы стали требовать уже не 15%, а 16%. Кажется, что это всего лишь один процент, но для бюджета это огромная нагрузка. Они видят, что инфляция все равно будет расти из-за роста цен на топливо и других факторов,

– отметил политтехнолог.

Впоследствии недоверие распространилось и на десятилетние бумаги. Минфин не хочет еще больше повышать доходность, ведь это резко увеличит расходы на обслуживание долга в условиях, когда российская нефть снова продается со значительными скидками.

В бюджете Россия закладывала цену на нефть примерно по 59 долларов за баррель при курсе 92 рубля за доллар. Однако фактическая цена приблизилась к 43 долларам, а курс – к 80 рублям, что углубляет разрыв между запланированными и реальными доходами государства.

Система финансирования войны уже дала сбой

Из-за законодательного запрета Центробанк России не может напрямую покрывать дефицит бюджета. Поэтому Кремль использовал банковскую систему в качестве посредника, чтобы направлять напечатанные деньги на государственные расходы.

Центральный банк дает банкам деньги, которые они якобы должны вернуть. Но никто ничего не возвращает: банки покупают облигации Минфина, и таким образом финансируется дефицит бюджета,

– пояснил Загородний.

Этот механизм помогал российским властям продолжать финансировать войну даже при нехватке реальных доходов. Однако теперь банки и инвесторы не хотят покупать государственные ценные бумаги на прежних условиях, а Минфин не готов предлагать им еще более высокие проценты.

Это катастрофические события. Главный двигатель, который позволял финансировать войну и не давал российской экономике окончательно рухнуть, начинает ломаться. Точнее, он уже сломался,

– подчеркнул политтехнолог.

Участники рынка пришли к выводу, что даже в краткосрочной перспективе ситуация не улучшится, поэтому начали выводить средства из российских активов. Недоверие распространяется и на само государство, которое все реже воспринимается как надежный заемщик.

Без стабильной продажи облигаций Кремлю будет сложнее покрывать бюджетный дефицит и сохранять нынешние военные расходы. Падение нефтяных доходов лишь ускоряет этот процесс и сужает возможности российских властей поддерживать экономику искусственными вливаниями.

Загородний объяснил проблемы российского бюджета: смотрите видео