Путинский режим ликвидирует врагов: кто может стать следующей целью

Сейчас на России происходит тотальная ликвидация всех врагов путинского режима. Днем 16 февраля стало известно о смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального, а 21 февраля якобы сам застрелился пропагандист Андрей Морозов с позывным "Мурз", который заявил, что во время наступления на Авдеевку погибло 16 тысяч оккупантов.

В начале января 2024 года российские власти заявили о восстановлении СМЕРШ. Вероятно, это спецподразделение уже функционирует. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ, журналист и ведущий Егор Чечеринда.

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Кто следующая цель Кремля

В украинской разведке сообщили, что следующая цель российского преступного режима – Михаил Ходорковский. Известный российский диссидент уже длительное время проживает за рубежом.

Правда, Владимир Путин помиловал его, но часто у российских властителей милость превращается в гнев. Я думаю, что сейчас Ходорковскому надо позаботиться о собственной безопасности. Ведь он действительно может стать следующей целью российского коллективного СМЕРШа,

– сказал военный ВСУ.

К слову, представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что 16 – 18 февраля в Москве высшее политическое руководство страны-агрессора проводило совещания по дальнейшей судьбы местных оппозиционеров. То есть в России обсуждали методы продолжения зачистки влиятельных лиц в кругу оппозиции.

СМЕРШ (сокращение от "Смерть шпионам!") – название трех независимых друг от друга контрразведывательных организаций в СССР во времена Второй мировой войны и первый послевоенный год. Специальное подразделение занималось контрразведкой и уничтожало шпионов.

За что наказали Морозова

Одно из первых последствий формирования подразделения – убийство людей, которые нарушают баланс, говоря правду. В частности, ликвидация Алексея Навально и Андрея Морозова.

Российский оккупант и пропагандист Андрей Морозов с позывным "Мурз" якобы совершил самоубийство после того, как его затравили за обнародование данных о потерях россиян в Авдеевке.

Этот человек – враг Украины. Он воевал с 2014 года. Это не просто какой-то военкор. Он занимался и логистикой, и поставкой дронов в российскую армию,

– отметил Чечеринда.

Морозов озвучил приближенные к реальности потери россиян в Авдеевке. Он написал, что от 14 до 17 тысяч россиян погибло и это совпадает с оценкой Генштаба ВСУ. Общие потери врага вместе с ранеными Украина оценивает в 47 тысяч.

По мнению военного ВСУ, за эту правду пропагандиста и наказали.

Россияне скоро забудут о свободе слова

В то же время российское руководство продолжает усиливать цензуру внутри страны в отношении обычных граждан и СМИ.

Разведка Великобритании напомнила, что 14 февраля российский президент подписал закон, согласно которому за "распространение ложной информации" о российской армии у граждан будут конфисковывать имущество.

"Таким образом власти России хотят усилить контроль за внутренним информационным полем, чтобы ограничить критику и выражение несогласия", – говорится в сообщении.