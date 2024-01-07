В эфире 24 Канала экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки Сергей Жирнов напомнил, что Росгвардия – это бывшие внутренние войска МВД. В них существовали свои воинские части, которые, кстати, были оборудованы почти как настоящие вооруженные силы.

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Однако была проблема на международном уровне, ведь формально они не входили в состав вооруженных сил России. Тогда страна-агрессорка формально создала Росгвардию.

После пригожинского путча Путин начал придавать большое значение Росгвардии и усиливать Золотова. То есть приняли специальный закон, на основании которого Росгвардия может иметь тяжелое вооружение, включая танки, гаубицы,

– рассказал Сергей Жирнов.

По его словам, Золотов, так сказать, обрастает "военным мясом". Он один из бывших охранников Путина, получивших достаточно большое политическое значение. Таким охранником, например, был министр МЧС, которого никто не знает, а также губернатор Тульской области.

Путин очень доверяет тем людям, которые его непосредственно охраняли. Всем своим бывшим охранникам он доверяет гораздо больше, чем Шойгу, чем Герасимову, чем Бортникову и Патрушеву,

– отметил Жирнов.

"После пригожинского бунта они поняли, что на самом деле ни территориальные силы, ни МВД, ни ФСБ – не смогли защитить. Ведь никто не вышел защищать Путина", – добавил экс-сотрудник КГБ.

Именно поэтому накануне потенциально возможных таких путчей Путин на всякий случай усугубляет Росгвардию. Таким образом он надеется, что это будет какой-то противовес.

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