Будут знать о каждой поездке: ФСБ усиливает тотальный контроль над россиянами

Российское Министерство транспорта подготовило проект, который значительно расширит базу персональных данных пассажиров. Этот документ позволит еще более тщательно следить за россиянами.

Кремль все сильнее "закручивает гайки". Об этом сообщает "Верстка".

Что известно о новом законе?

В 2024 году в России создали систему, в которую перевозчики обязаны отчитываться о покупке или возврате билетов, посадке и высадке. Самолеты и поезда должны были передавать информацию в течение 15 минут, а автобусы и морской транспорт – за полчаса. Однако ранее речь шла только о плановых поездках.

По новым правилам компании будут вынуждены отчитываться как о плановых, так и о фактических данных по регулярным и чартерным рейсам. Если человек летит самолетом, перевозчик дополнительно будет передавать информацию обо всех пересадках и параметрах багажа.

Каждая поездка на любом виде транспорта получит свой уникальный код. В централизованные базы теперь будут передаваться номера телефонов, адреса электронной почты, логины личных кабинетов, IP-адреса устройств, с которых покупался билет, а также данные банковских карт.

Почему Кремлю это нововведение?

Такая система позволит властям связывать информацию о конкретном человеке с его билетом и данными, полученными при его покупке.

Юрист Анастасия Буракова убеждена, что нововведения развяжут руки силовикам. Они будут использовать возможности, которые даст обновленный приказ, для оперативно-розыскных мероприятий, а также в рамках "антитеррористических мероприятий ФСБ".

Эксперт отметила, что информация, которую смогут получить силовики, поможет им при запросе на поиск конкретных людей. Она добавила, что теперь власти смогут получать информацию о передвижениях граждан гораздо удобнее и дешевле.

Недавно The Guardian писала, что в России пытаются избежать второй волны массовой мобилизации, несмотря на колоссальные потери на фронте. Кремль переходит к принудительному призыву должников, студентов и заключенных. В то же время россияне в повседневной жизни все чаще делятся опасениями по поводу новой волны призыва.