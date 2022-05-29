Кремль видел в УПЦ МП свою агентскую организацию, – Фейгин

Украинская православная церковь московского патриархата 27 мая приняла решение отсоединиться от русской православной церкви. Вероятно, это больно отразилось на Москве и откорректировало ее планы.

Об этом 24 каналу сообщил российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, это очередное поражение для Москвы теперь уже на религиозном фронте.

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Потеря для Кремля

Для Москвы – это больно. Кремль видел в Украинской православной церкви московского патриархата свою агентскую организацию. Об этом говорилось почти открыто,

– отметил Фейгин.

Как отметил правозащитник, священники московского патриархата в Украине бы встречали с хлебом-солью россиян и отдавали ключи от городов. Однако этого, к счастью, не произошло и действия российского патриарха Кирилла осудили.

Москва просчиталась

По мнению Фейгина, подобный шаг стал неожиданностью для Москвы. Скорее всего, сейчас российские пропагандисты примут во внимание эту историю, чтобы рассказывать, какие в УПЦ МП все предатели.

Москва однозначно просчиталась. Теперь она не сможет использовать этот ресурс для своих оперативных целей,

– заметил правозащитник.

Будет искать объединение

Кроме того, Фейгин добавил, что о внутренних отношениях структуры говорить сложно, ведь это закрытая вещь. Однако, судя по всему, вопрос был решен – УПЦ МП будет искать объединение с автокефальной церковью.

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"По моему мнению, после всего, что произошло, сейчас уже нет никаких шансов на возвращение московского патриархата", - подчеркнул правозащитник.

Фейгин заявил, что Москва видела в УПЦ МП свою агентскую организацию: смотрите видео



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