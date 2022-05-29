Кремль видел в УПЦ МП свою агентскую организацию, – Фейгин
Украинская православная церковь московского патриархата 27 мая приняла решение отсоединиться от русской православной церкви. Вероятно, это больно отразилось на Москве и откорректировало ее планы.
Об этом 24 каналу сообщил российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, это очередное поражение для Москвы теперь уже на религиозном фронте.
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Потеря для Кремля
Для Москвы – это больно. Кремль видел в Украинской православной церкви московского патриархата свою агентскую организацию. Об этом говорилось почти открыто,
– отметил Фейгин.
Как отметил правозащитник, священники московского патриархата в Украине бы встречали с хлебом-солью россиян и отдавали ключи от городов. Однако этого, к счастью, не произошло и действия российского патриарха Кирилла осудили.
Москва просчиталась
По мнению Фейгина, подобный шаг стал неожиданностью для Москвы. Скорее всего, сейчас российские пропагандисты примут во внимание эту историю, чтобы рассказывать, какие в УПЦ МП все предатели.
Москва однозначно просчиталась. Теперь она не сможет использовать этот ресурс для своих оперативных целей,
– заметил правозащитник.
Будет искать объединение
Кроме того, Фейгин добавил, что о внутренних отношениях структуры говорить сложно, ведь это закрытая вещь. Однако, судя по всему, вопрос был решен – УПЦ МП будет искать объединение с автокефальной церковью.
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"По моему мнению, после всего, что произошло, сейчас уже нет никаких шансов на возвращение московского патриархата", - подчеркнул правозащитник.
Фейгин заявил, что Москва видела в УПЦ МП свою агентскую организацию: смотрите видео
Отсоединение УПЦ МП от РПЦ: что известно
- Собор украинской православной церкви московского патриархата 27 мая принял решение об отсоединении от русской православной церкви. В итоге собор принял полную самостоятельность и независимость УПЦ МП.
- В то же время собор УПЦ МП выразил несогласие с позицией российского патриарха Кирилла по поводу войны, которую Россия развязала в Украине. Там обратились к власти обеих стран с просьбой продолжать мирное урегулирование войны.
- Кроме того, в УПЦ МП призвали Православную церковь Украины к диалогу из-за "отсутствия единства в украинском православии". Они жаловались на якобы "силовые захваты храмов и принудительные переводы приходов".
- Позже в СМИ появилась информация, что украинская православная церковь московского патриархата уменьшает влияние РПЦ только по административным вопросам. Однако между ними сохраняется "духовное общение".