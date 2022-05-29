Про це 24 каналу повідомив російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, це чергова поразка для Москви, тепер вже на релігійному фронті.

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Втрата для Кремля

Для Москви – це боляче. Кремль бачив в українській православній церкві московського патріархату свою агентську організацію. Про це мовилось майже відкрито,

– зазначив Фейгін.

Як наголосив правозахисник, священники московського патріархату в Україні зустрічали б з хлібом-сіллю росіян та віддавали ключі від міст. Однак цього, на щастя, не сталося й дії російського патріарха Кирила засудили.

Москва прорахувалась

На думку Фейгіна, такий крок став несподіванкою для Москви. Найімовірніше, зараз російські пропагандисти візьмуть до уваги цю історію, аби розповідати, які в УПЦ МП всі зрадники.

Москва однозначно прорахувалась. Тепер вона не зможе використовувати цей ресурс для своїх оперативних цілей,

– зауважив правозахисник.

Шукатиме об'єднання

Крім того, Фейгін додав, що про внутрішні стосунки структури говорити важко, адже це закрита річ. Однак, судячи з усього, питання розв'язали – УПЦ МП шукатиме об'єднання з автокефальною церквою.

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"На мою думку, після всього, що відбулося, зараз вже немає жодних шансів на повернення московського патріархату", – наголосив правозахисник.

Фейгін заявив, що Москва бачила в УПЦ МП свою агентську організацію: дивіться відео



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