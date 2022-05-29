Про це 24 каналу повідомив російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, це чергова поразка для Москви, тепер вже на релігійному фронті.
Зверніть увагу Зберігають єдність з "вбивцею", — Епіфаній щодо рішення про "самостійність" УПЦ МП
Втрата для Кремля
Для Москви – це боляче. Кремль бачив в українській православній церкві московського патріархату свою агентську організацію. Про це мовилось майже відкрито,
– зазначив Фейгін.
Як наголосив правозахисник, священники московського патріархату в Україні зустрічали б з хлібом-сіллю росіян та віддавали ключі від міст. Однак цього, на щастя, не сталося й дії російського патріарха Кирила засудили.
Москва прорахувалась
На думку Фейгіна, такий крок став несподіванкою для Москви. Найімовірніше, зараз російські пропагандисти візьмуть до уваги цю історію, аби розповідати, які в УПЦ МП всі зрадники.
Москва однозначно прорахувалась. Тепер вона не зможе використовувати цей ресурс для своїх оперативних цілей,
– зауважив правозахисник.
Шукатиме об'єднання
Крім того, Фейгін додав, що про внутрішні стосунки структури говорити важко, адже це закрита річ. Однак, судячи з усього, питання розв'язали – УПЦ МП шукатиме об'єднання з автокефальною церквою.
Читайте також Геть московського попа: українські лаври потрібно повернути Україні
"На мою думку, після всього, що відбулося, зараз вже немає жодних шансів на повернення московського патріархату", – наголосив правозахисник.
Фейгін заявив, що Москва бачила в УПЦ МП свою агентську організацію: дивіться відео
Від'єднання УПЦ МП від РПЦ: що відомо
- Собор української православної церкви московського патріархату 27 травня ухвалив рішення про від'єднання від російської православної церкви. У підсумку, собор ухвалив повну самостійність і незалежність УПЦ МП.
- Водночас собор УПЦ МП висловив незгоду з позицією російського патріарха Кирила щодо війни, яку Росія розв'язала в Україні. Там звернулися до влади обох країн з проханням продовжувати мирне врегулювання війни.
- Крім того, в УПЦ МП закликали Православну церкву України до діалогу через "відсутність єдності в українському православ'ї". Вони скаржилися на нібито "силові захоплення храмів та примусові переводи парафій".
- Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що українська православна церква московського патріархату зменшує вплив РПЦ лише в адміністративних питаннях. Однак між ними зберігається "духовне спілкування".