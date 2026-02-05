Не только территории: Россия выдвинула новое условие по окончанию войны в Украине
- По данным росСМИ, Россия требует международного признания Донбасса российской территорией в потенциальном мирном договоре.
- Новое условие было озвучено на переговорах в Абу-Даби между Украиной, США и Россией.
Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу: теперь страна-агрессор требует включить в потенциальный мирный договор международное признание региона российской территорией.
Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на западные источники.
Что на этот раз хочет Россия?
4 февраля в Абу-Даби прошел первый день переговоров между Украиной, США и Россией. Во время встречи у России якобы появилось новое условие – Москва требует в рамках мирного соглашения признания Донбасса российской территорией.
Россия видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами,
– сообщили росСМИ.
В материале не уточняется, что имеется в виду под "всеми странами": идет ли речь о государствах, которые сейчас ведут переговоры, или Россия добивается международного признания на уровне ООН.
Ранее в так называемом мирном плане Трампа, который публиковали СМИ, также предполагалось признание американцами российской юрисдикции над захваченными территориями.
Россия отказывается от мирного соглашения
По словам аналитиков ISW, российские чиновники и продолжают выдвигать жесткие условия, формируя информационную почву для отказа от любых мирных договоренностей, которые не будут соответствовать ранее занятой Москвой позиции.
В частности, пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова в очередной раз заявила, что возможное размещение западных военных в послевоенной Украине в рамках так называемой "Коалиции желающих" Москва считает абсолютно неприемлемым.
В России утверждают, что такое присутствие будет представлять угрозу ее безопасности, и предупреждают: эти силы могут рассматриваться как законные военные цели.