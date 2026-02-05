Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу: теперь страна-агрессор требует включить в потенциальный мирный договор международное признание региона российской территорией.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на западные источники.

Что на этот раз хочет Россия?

4 февраля в Абу-Даби прошел первый день переговоров между Украиной, США и Россией. Во время встречи у России якобы появилось новое условие – Москва требует в рамках мирного соглашения признания Донбасса российской территорией.

Россия видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами,

– сообщили росСМИ.

В материале не уточняется, что имеется в виду под "всеми странами": идет ли речь о государствах, которые сейчас ведут переговоры, или Россия добивается международного признания на уровне ООН.

Ранее в так называемом мирном плане Трампа, который публиковали СМИ, также предполагалось признание американцами российской юрисдикции над захваченными территориями.

Россия отказывается от мирного соглашения