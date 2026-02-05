Укр Рус
5 февраля, 11:09
2

Не только территории: Россия выдвинула новое условие по окончанию войны в Украине

Полина Буянова
Основные тезисы
  • По данным росСМИ, Россия требует международного признания Донбасса российской территорией в потенциальном мирном договоре.
  • Новое условие было озвучено на переговорах в Абу-Даби между Украиной, США и Россией.

Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу: теперь страна-агрессор требует включить в потенциальный мирный договор международное признание региона российской территорией.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на западные источники.

Что на этот раз хочет Россия?

4 февраля в Абу-Даби прошел первый день переговоров между Украиной, США и Россией. Во время встречи у России якобы появилось новое условие – Москва требует в рамках мирного соглашения признания Донбасса российской территорией.

Россия видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами, 
– сообщили росСМИ.

В материале не уточняется, что имеется в виду под "всеми странами": идет ли речь о государствах, которые сейчас ведут переговоры, или Россия добивается международного признания на уровне ООН.

Ранее в так называемом мирном плане Трампа, который публиковали СМИ, также предполагалось признание американцами российской юрисдикции над захваченными территориями.

Россия отказывается от мирного соглашения

  • По словам аналитиков ISW, российские чиновники и продолжают выдвигать жесткие условия, формируя информационную почву для отказа от любых мирных договоренностей, которые не будут соответствовать ранее занятой Москвой позиции.
     

  • В частности, пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова в очередной раз заявила, что возможное размещение западных военных в послевоенной Украине в рамках так называемой "Коалиции желающих" Москва считает абсолютно неприемлемым.
     

  • В России утверждают, что такое присутствие будет представлять угрозу ее безопасности, и предупреждают: эти силы могут рассматриваться как законные военные цели.