Кремль взялся за Цимбалюка: журналист сказал, на что потратит компенсацию от ЕСПЧ

Россия обвиняет украинского журналиста Романа Цимбалюка в экстремизме. Против него хотят возбудить несколько административных дел.

Такую информацию в эфире 24 канала эксклюзивно прокомментировал сам Роман Цимбалюк. О таких действиях Кремля накануне сообщил адвокат Николай Полозов.

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Цимбалюка "вызвали" к прокурору

Цимбалюк напомнил, что получил персональное приглашение на пресс-конференцию Владимира Путина 23 декабря. А вот 24 декабря его "пригласили" к прокурору на допрос.

В то же время журналист подчеркнул, что никаких официальных приглашений или постановлений в прокуратуру не получал. Он узнал об этом только из СМИ. Поэтому, по словам Цимбалюка, это может быть лишь "информационным пузырем".

Если Россия даст этому ход, мы будем судиться в ЕСПЧ включительно. Когда получим компенсацию, потратим ее на поддержку детей крымских татар, которые арестованы оккупационными властями,

– заявил журналист.

Он пояснил, что не хочет просто оставлять это дело, чтобы не попасть в базу Интерпола. Совместно с адвокатом Полозовым они планируют обращаться в независимые международные судебные инстанции.

Цимбалюк пояснил, что рассмотрение дела в Европейском суде по правам человека может длиться годами, однако ему некуда спешить.

Роман Цимбалюк прокомментировал обвинения Кремля: смотрите видео

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