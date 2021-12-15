Таку інформацію в ефірі 24 каналу ексклюзивно прокоментував сам Роман Цимбалюк. Про такі дії Кремля напередодні повідомив адвокат Микола Полозов.

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Цимбалюка "викликали" до прокурора

Цимбалюк нагадав, що отримав персональне запрошення на пресконференцію Володимира Путіна 23 грудня. А от 24 грудня його "запросили" до прокурора на допит.

Водночас журналіст наголосив, що ніяких офіційних запрошень чи постанов до прокуратури не отримував. Він дізнався про це лише з ЗМІ. Тож, за словами Цимбалюка, це може бути лише "інформаційною бульбашкою".

Якщо Росія дасть цьому хід, ми будемо судитись у ЄСПЛ включно. Коли отримаємо компенсацію, витратимо її на підтримку дітей кримських татар, які заарештовані окупаційною владою,

– заявив журналіст.

Він пояснив, що не хоче просто залишати цю справу, аби не потрапити у базу Інтерполу. Спільно із адвокатом Полозовим вони планують звертатися до незалежних міжнародних судових інстанцій.

Зверніть увагу! Цимбалюк пояснив, що розгляд справи у Європейському суді з прав людини може тривати роками, однак йому немає куди спішити.

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