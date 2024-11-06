Идите к зеркалу: в Молдове резко отреагировали на заявления Кремля о якобы "нечестных выборах"

В Кремле заявили, что президентские выборы в Молдове якобы не были ни честными, ни справедливыми. В правительстве Молдовы резко отреагировали на такие абсурдные заявления и посоветовали россиянам воспользоваться зеркалом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства Молдовы Даниэла Воде. По его словам, заявления России полностью лишены достоверности.

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Молдова отправила Россию к зеркалу

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Майя Санду якобы не может считаться президентом всей Молдовы.

В ответ на это Дэниел Водэ сказал, что Россия в течение многих лет активно вмешивалась и направляла ресурсы на дезинформацию и манипуляцию общественным мнением в Молдове.

Такие заявления не только лицемерны, а и являются явной попыткой дестабилизировать демократию в нашей стране на глазах у всего мира... Прежде чем пытаться учить нас демократии, было бы неплохо, чтобы эти официальные лица посмотрели в зеркало. Все черты и описания, прозвучавшие вчера, вполне характерны и для их собственной линии поведения,

– написал представитель правительства Молдовы.

Он подчеркнул, что Молдова и молдаване остаются сплоченными. Отмечается, что граждане выбрали путь демократии и европейской интеграции, несмотря на любые попытки внешнего вмешательства.

Повторю и понятным официальным лицам языком: "В чужом глазу соринку видите, а в своем – бревно не замечаете. Но мы уже привыкли к тому, что ваше кривое зеркало искажает правду. Поэтому на себя посмотрите, а потом других судите,

– подытожил Дэниел Воде.

Напомним, на президентских выборах в Молдове за Майю Санду проголосовали 55,33% избирателей, а за Александра Стояногло – 44,67%.