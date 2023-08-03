Кремль приказал СМИ и военкорам молчать о взрывах в Крыму: в ISW назвали причину

Кремлевские власти приказали пропагандистским СМИ и военкорам не комментировать взрывы в аннексированном Крыму. Это подчеркивает чувствительность России к неудачам в так называемой "спецоперации".

Аналитики считают, что умолчание о взрывах в Крыму также подчеркивает споры между Кремлем, военкорами и влиятельными медиаперсонами. Более того, пропагандисты начали бросаться друг на друга с обвинениями.

Смотрите также Зачем Лукашенко вагнеровцы: в ISW проанализировали цель самопровозглашенного диктатора

Кремль пытается сдержать сеяние паники

В отчете эксперты отмечают, что удары по Крыму являются раздражающей точкой для российских военкоров. К слову, 2 августа один из пропагандистских военных блогеров начал критиковать и винить своих "коллег". Некоторые из них начали обнародовать последствия ударов по Чонгарскому мосту и Севастополю, на что получили шквал возмущения – якобы это "провокационные публикации, критикующие российское минобороны".

Более того, некоторые считают, что такая информация может "безответственно сеять панику". Кроме того, блогеры начали бросаться друг на друга еще и из-за сборов на российскую армию в Крыму. Они обвиняют "коллег" в краже донатов. Все эти споры привлекли даже внимание ФСБ и так называемого "главы Крыма Аксенова".

Аналитики подчеркивают, что все эти споры и скандалы в сети свидетельствуют только об одном – Россия очень чувствительна к неудачам в Крыму и ситуации на фронте в целом. Поскольку 29 июля российские пропагандисты замалчивали удары по Чонгарскому мосту, то эксперты предполагают, что Кремль запретил распространять какую-либо информацию по этому поводу и приказал молчать.

Высшие эшелоны российского военного командования могли давать указания "военкорам" молчать о проблемах, в которых можно прямо обвинить российское военное командование,

– заявили аналитики.

Это также подчеркивает тот факт, что в Крыму растет напряжение в информационном пространстве. Российские оккупационные власти заинтересованы в том, чтобы ограничить распространение информации об ударах на аннексированном полуострове. В ISW считают, что постоянные публикации о "прилетах" в Крыму могут вызвать панику и "поставят под сомнение способность России эффективно защищать полуостров".

Блогерам и военкорам также могли приказать молчать и о проблемах, в которых можно обвинить российское минобороны. К примеру, в сети россияне очень активно реагировали на удары БПЛА по Москве. Некоторые блогеры открыто обвиняли мэра российской столицы в недостаточной защите воздушного пространства. Шойгу и Герасимова россияне тоже открыто критикуют в сети, поэтому Кремль опасается, что такие настроения начнутся и в Крыму.

"Если эта гипотеза справедлива, тогда давление Кремля на блогеров по поводу цензуры может касаться не только взрывов во временно оккупированном Крыму, но и запрета любых высказываний с критикой военного руководства России. Это могут делать для того, чтобы максимально избегать обсуждения всех негативных событий", – говорится в отчете ISW.

Взрывы на Чонгарском мосту: что известно