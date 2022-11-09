Кремль запретил СМИ цитировать депутатов, критикующих войну

В Кремле приказали поменьше цитировать в провластных СМИ депутатов Госдумы и чиновников, критиковавших ход войны.

Указания достаточно четкие: все, кто не угоден власти – в бан

Российские СМИ пишут, что указания поступили от представителей блока первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

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В список депутатов, которых не стоит цитировать, попали:

глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов;

депутаты-генералы Андрей Гурулев, Виктор Заварзин, Андрей Красов;

председатель комитета по семье, женщинам и детям Нина Останина.

Как объяснили в Кремле требование

Все вышеупомянутые депутаты, по убеждению Кремля, позволяют себе "излишнюю самостоятельность в высказываниях и критике русских войск".

Политиков разрешается цитировать только в минимальных объемах, если этого требует повестка дня.

Указания от Кремля получили СМИ, относящиеся к группе:

"Россия сегодня";

"Российская газета";

ВГТРК (в эту группу входят телеканалы "Россия-1" и "Россия-24", "Радио России", радиостанция "Маяк" и другие активы).

О таких "рекомендациях" просят молчать

Более того, рекомендации просили держать в тайне.

"После начала мобилизации, да и вообще с февраля не была выработана информационная стратегия власти. Все комментировали, кто на что способен, Кремль не успевал раздавать указания",

– цитируют РосСМИ своего собеседника.

Пропаганда Кремля пытается реабилитироваться