Кремль демонстрирует силу Зеленскому, – австрийские СМИ о паспортах России на Донбассе

Указ российского лидера Владимира Путина о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе будет иметь серьезные последствия. Так Кремль уже демонстрирует свою силу новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского ожидают "тяжелые времена" в намерениях урегулировать сутацию на оккупированном Донбассе, пишет австрийская газета Die Presse.

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Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский намерен осуществить "разрядку российско-украинского конфликта на Донбассе". Однако Путин не случайно сейчас решил упростить жителям оккупированных территорий процедуру получения российских пасопртів.

С выдачей российских паспортов отделившимся районам Кремль демонстрирует политическому новичку Зеленскому свою силу,

– говорится в материале.

Таким образом Кремль уже делает шаг, который затрудняет урегулирование конфликта. Такое решение имеет далеко идущие последствия для расстановки сил в зоне конфликта.

"Это означает, что около 3,5 миллионов граждан Украины могут стать гражданами России. В будущем Москва могла бы ссылаться уже на защиту своих интересов российских граждан в Украине (ранее это делалось со ссылкой на более эфемерный "русский мир"), – пишет автор статьи Ютта Зоммербауэр.

Приказ российского президента по паспортам "выводит дальнейшую эскалацию конфликта между Украиной и Россией на высокий уровень".

Где еще Россия применяла такие же "методы паспортов"?

Похожую паспортную политику Россия внедряла и в других конфликтных зонах. Die Presse напоминает, что в грузинской Южной Осетии вооруженное вмешательство России в 2008 году обосновывалось именно присутствием "соотечественников"; в отделенном от Молдовы Приднестровье также большинство населения имеют российские паспорта.

Выдача паспортов не является гуманитарным актом. Она дополняет военно-политическую силовую политику Москвы в нерешенных конфликтах,

– пишет издание.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. При этом глава Кремля заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса – это лишь "вопрос гуманитарного характера". Международное сообщество отреагировало мгновенно – 25 апреля Совет Безопасности ООН провел срочное заседание по этому вопросу.

Но Путин решил не ограничиваться оккупированными украинскими территориями. Уже через несколько дней он заявил, что Россия думает над предоставлением своего гражданства

по упрощенной процедуре не только жителям оккупированного Донбасса, но и всем украинцам. Такое решение не было спонтанным, а хорошо "просчитанным".

Что предполагает скандальный указ Путина?Чтобы получить гражданство России, жители оккупированных территорий Украины должны написать заявление – его должны рассматривать не дольше трех месяцев. Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет. Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.