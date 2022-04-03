В Кремле "гипотетически" допустили встречу Зеленского и Путина, если будет "конкретный документ"
Источник:Интерфакс
Российский диктатор Путин готов встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, но встреча состоится, когда будет подготовлен конкретный письменный документ.
Когда возможна встреча Путина и Зеленского
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. По его словам, Путин никогда не отказывался от такой встречи, и она гипотетически возможна.
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Но для того чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций созрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный документ. Вот тогда придет черед такой встречи,
– сказал Песков.
Отвечая на вопрос российских псевдожурналистов, есть ли уверенность в том, что этот документ будет выполняться, учитывая, что есть 7-летний опыт Минских соглашений, Песков сказал, что такой опыт уже есть.
"Я надеюсь, что в результате тех напряженных усилий, которые предпринимаются в плане российско-украинских переговоров, мы тоже выйдем на подписание какого-либо документа, и это станет важным шагом на пути нормализации ситуации", – заявил Песков.
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