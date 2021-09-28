В Кремле говорят, что готовы к диалогу с Украиной о закупке газа напрямую

У Владимира Путина заявили, что готовы возобновить диалог о закупке Украиной российского газа. В Кремле добавили, что "предлагали это уже давно".

В России снова "хотят диалога" с Украиной по газу. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Россия о возобновлении диалога с Украиной

По его словам, Россия готова обсуждать с Киевом вопрос возобновления закупок Украиной российского газа напрямую.

Естественно. Этого никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями газового монополиста, и представителями российской стороны на разном уровне,

– отметил Песков.

В то же время, комментируя подписание договора между "Газпромом" и Венгрией о поставках газа в обход Украины, он отметил, что такой контракт "не нарушает каких-либо прав и соответствует нормам международной торговли".

Напомним, накануне Венгрия подписала с Россией газовое соглашение, которое раскритиковала Украина.

Соглашение Венгрии и Газпрома: основное