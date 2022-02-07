В Кремле говорят, якобы Украина хочет разместить под Харьковом мощные противоракетные комплесы

Российские СМИ пишут, что украинские власти якобы раздумывают над тем, чтобы разместить возле Харькова противоракетные комплексы THAAD. Мол, с такой просьбой "уже даже обратились к США".

Об этом СМИ государства-агрессора сообщили, ссылаясь на анонимные источники. Несмотря на это, есть серьезные сомнения в ее достоверности. Впрочем, у Путина уже даже успели это прокомментировать.

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Информацию распространили российские СМИ

Российское издание пишет, что украинская власть якобы попросила у Вашингтона разместить американские мобильные комплексы THAAD в Харьковской области. Их используют для перехвата ракет. Подчеркнем, что никакого официального подтверждения этой информации нет.

. THAAD – это американская система противоракетной обороны, предназначенная для сбивания баллистических ракет малой и средней дальностей.

Как заявил анонимный источник, Киев якобы заинтересован в THAAD, потому что радиолокационная станция этих комплексов способна отслеживать "воздушно-космическую ситуацию над существенной частью России". Собеседник издания подчеркнул, что это даст возможность "смотреть вглубь" вплоть до 1 тысячи километров.

Как пишут в телеграме российского издания "РИА Новости", в Госдепе США отказались комментировать публикации о возможности размещения в Украине комплексов THAAD.

Уже есть реакция из Кремля

Несмотря на уже упомянутую сомнительность таких слов, на них очень быстро отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что потенциальное размещение THAAD под Харьковом стало бы еще "еще одним шагом к дестабилизации ситуации".

Россия анонсировала новые учения возле Украины

Кремль стягивает в Ростовскую область танки, пехоту и артиллерию – якобы для учений, которые запланировали на 11 февраля.

В российском минобороны утверждают, что военные планируют отработать оборонительные и наступательные навыки.

Будут делать они это в 50 километрах от Украины.

Накануне государство-агрессор провело похожие тренировки и в оккупированном Крыму.

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ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Международные партнеры поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и готовы вводить новые антироссийские санкции.