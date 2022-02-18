В Кремле из новостей узнали об "эвакуации" с Донбасса

18 февраля 2022 , 17:43
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Источник:

Интерфакс

В России заявили, что не знают об "эвакуации" людей со временно оккупированных территорий Донбасса. Не могут также сказать, были ли эти действия согласованы с Кремлем.

Соответствующее заявление сделал спикер Владимира Путина Дмитрий Песков. Это случилось сразу после заявления пророссийских боевиков об "эвакуации".

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Кремль говорит, что не знает об эвакуации

Дмитрий Песков заявил, якобы он не знает, что сейчас происходит на территории самопровозглашенной "республики" на оккупированной Россией части Донбасса.

Я не знаю, что сейчас происходит у (пророссийского главаря оккупантов – 24 канал) Пушилина,
– сказал Песков.

Также спикер заверил, что якобы не знает, согласована ли так называемая эвакуация в Россию с самой страной.

Относительно выезда людей Дмитрий Песков заявил: "Я не знаю, что там (говорится об оккупированных территориях – 24 канал) происходит".

Песков не знает, примет ли Россия людей

Отвечая на вопрос, готова ли Россия принять у себя так называемых "беженцев", Песков четко не сказал.

"Я не знаю, с кем были контакты, я не имею информации", – подытожил спикер Путина.

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Автор: Діана Квасневська