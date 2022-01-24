Якобы "виновны в распространении этого фейка" США, Такое заявление сделал рупор Кремля Дмитрий Песков.

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Что говорят в Кремле

Дмитрий Песков называл информацию о "просьбе Си Цзиньпина не нападать во время Олимпиады" якобы "способом нагнетания напряжения". Кроме того, спикер Путина убежден, что за этим якобы стоят США и НАТО.

Это способ нагнетания напряжения, реализуемый со стороны НАТО и Соединенных Штатов Америки,

– заявил Песков.

Публикацию журналистов Bloomberg Песков предлагает "отправить в истерическую корзину" и окрестил ее якобы фейком.

Возможная просьба Си Цзиньпина к Путину: что известно

Bloomberg 22 января сообщили, что Цзиньпин мог попросить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, которая в этом году проходит в Пекине.

Аргументировали это тем, что вторжение в Украину во время зимних соревнований может вовлечь Китай в дипломатическую борьбу.

В Москве сразу же подгорело на этот счет. Там обвинили Запад в "информационных спецоперациях".

Посольство Китая в России назвало эту информацию фейком.

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Олимпиада не помешает агрессивным планам Кремля.

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