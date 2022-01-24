Якобы "виновны в распространении этого фейка" США, Такое заявление сделал рупор Кремля Дмитрий Песков.

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Что говорят в Кремле

Дмитрий Песков называл информацию о "просьбе Си Цзиньпина не нападать во время Олимпиады" якобы "способом нагнетания напряжения". Кроме того, спикер Путина убежден, что за этим якобы стоят США и НАТО.

Это способ нагнетания напряжения, реализуемый со стороны НАТО и Соединенных Штатов Америки,
– заявил Песков.

Публикацию журналистов Bloomberg Песков предлагает "отправить в истерическую корзину" и окрестил ее якобы фейком.

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