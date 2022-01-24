Начебто "винними у поширенні цього вейку" є США, Таку заяву зробив рупор Кремля Дмитро Пєсков.
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Що кажуть у Кремлі
Дмитро Пєсков називав інформацію про "прохання Сі Цзіньпіня не нападати під час Олімпіади" нібито "способом нагнітання напруги". Крім того, речник Путіна переконаний, що за цим нібито стоять США і НАТО.
Це спосіб нагнітання напруги, який реалізовують зі сторони НАТО та Сполучених Штатів Америки,
– заявив Пєсков.
Публікацію журналістів Bloomberg Пєсков пропонує "відправити в істеричну корзину" та охрестив її нібито фейком.
Можливе прохання Сі Цзіньпіня до Путіна: що відомо
- Bloomberg 22 січня повідомили про те, що Цзіньпін міг попросити Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади, яка цього року проходить у Пекіні.
- Аргументували це тим, що вторгнення в Україну під час зимових змагань може втягнути Китай у дипломатичну боротьбу.
- У Москві одразу ж запалало з цього приводу. Там звинуватили Захід в "інформаційних спецопераціях".
- Посольство Китаї в Росії назвало цю інформацію фейком.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що Олімпіада не стане на заваді агресивним планам Кремля.
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