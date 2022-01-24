Начебто "винними у поширенні цього вейку" є США, Таку заяву зробив рупор Кремля Дмитро Пєсков.

Зверніть увагу Росія може напасти на Україну: які країни хочуть евакуювати своїх дипломатів

Що кажуть у Кремлі

Дмитро Пєсков називав інформацію про "прохання Сі Цзіньпіня не нападати під час Олімпіади" нібито "способом нагнітання напруги". Крім того, речник Путіна переконаний, що за цим нібито стоять США і НАТО.

Це спосіб нагнітання напруги, який реалізовують зі сторони НАТО та Сполучених Штатів Америки,

– заявив Пєсков.

Публікацію журналістів Bloomberg Пєсков пропонує "відправити в істеричну корзину" та охрестив її нібито фейком.

Можливе прохання Сі Цзіньпіня до Путіна: що відомо

Bloomberg 22 січня повідомили про те, що Цзіньпін міг попросити Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади, яка цього року проходить у Пекіні.

Аргументували це тим, що вторгнення в Україну під час зимових змагань може втягнути Китай у дипломатичну боротьбу.

У Москві одразу ж запалало з цього приводу. Там звинуватили Захід в "інформаційних спецопераціях".

Посольство Китаї в Росії назвало цю інформацію фейком.

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що Олімпіада не стане на заваді агресивним планам Кремля.

До теми пропонуємо випуск "На цю хвилину" про скандальні заяви Німеччини: дивіться відео