В Кремле считают циничную статью Путина хорошим поводом для разговора с Зеленским

В Кремле заявили, что Владимир Путин вроде бы готов к диалогу с Владимиром Зеленским. В то же время над организацией встречи пока никто не работает.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что статья главы Кремля – исторический материал. Кроме того, он вроде бы является "глубоким и очень хорошим поводом для обсуждения" лидеров двух стран.

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Отталкиваясь от этой статьи, можно понимать настроение президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов,

– заявил Песков.

В то же время спикер Путина подчеркнул, что сначала встречу необходимо подготовить как минимум на уровне администраций президентов.

Реакция Зеленского на опус Путина

Владимир Зеленский заявил, что Путину не хватает времени на встречу. В то же время теперь понятно: все потому, что глава Кремля основательно писал статью.

Украинский лидер признался, что не читал опуса Путина полностью. Однако уже видит, что "некоторые вещи, которые он написал, мы могли бы проговорить".

Кроме того, Зеленский заявил, что мог предоставить Путину много нового материала для написания новой статьи.