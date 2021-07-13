В Кремле считают циничную статью Путина хорошим поводом для разговора с Зеленским

13 июля 2021 , 15:54
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Источник:

ТАСС

В Кремле заявили, что Владимир Путин вроде бы готов к диалогу с Владимиром Зеленским. В то же время над организацией встречи пока никто не работает.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что статья главы Кремля – исторический материал. Кроме того, он вроде бы является "глубоким и очень хорошим поводом для обсуждения" лидеров двух стран.

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Отталкиваясь от этой статьи, можно понимать настроение президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов,
– заявил Песков.

В то же время спикер Путина подчеркнул, что сначала встречу необходимо подготовить как минимум на уровне администраций президентов.

Обратите внимание! На сайте президента России опубликовали статью Путина об Украине
. В своем опусе глава Кремля заявил, что Донбасс вроде бы не нужен Киеву, а Украину якобы помогли создать большевики.

Реакция Зеленского на опус Путина

  • Владимир Зеленский заявил, что Путину не хватает времени на встречу. В то же время теперь понятно: все потому, что глава Кремля основательно писал статью.
  • Украинский лидер признался, что не читал опуса Путина полностью. Однако уже видит, что "некоторые вещи, которые он написал, мы могли бы проговорить".
  • Кроме того, Зеленский заявил, что мог предоставить Путину много нового материала для написания новой статьи.
Автор: Мар'яна Бекало