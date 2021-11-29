В Кремле не готовят встречу Путина и Зеленского

В Москве еще раз подчеркнули, что не готовят встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Кремль снова говорит, что Киев не выполняет минские договоренности.

В настоящее время подготовка к встрече не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он повторил, что Украина не выполняет обязательства по минским договоренностям.

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Что известно о встречах Зеленского и Путина

Разговоры о встрече Зеленского и Путина витают давно. Первым встретиться предложил украинский президент еще в апреле. Он предлагал сделать это в любой точке Донбасса.

Однако глава Кремля ответил, что готов принять украинского лидера в Москве. Правда, Путин отмечал – об оккупированных территориях и войне говорить не хочет.

Затем Владимир Зеленский поручил руководителю ОП Андрею Ермаку заняться вопросом организации встречи.

Уже в сентябре Москва стала постепенно открещиваться от встречи. "Краеугольным камнем" называли позицию Киева относительно минских соглашений. Песков уверял, что Путин был готов ко встрече, но ситуация с минскими договоренностями зашла "тупик".

Песков заявил, что Зеленский "нагнетает истерику"

Спикер Путина также заверил, что Россия не намерена наступать на Украину. Заявления западных СМИ и президента Владимира Зеленского Песков назвал "истерией". В Москве даже цинично заявили, что это Украина пытается скрыть намерения "собственного силового решения вопроса на Донбассе".