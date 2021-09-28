Россия не против проведения саммита в нормандском формате еще до прекращения исполнения Ангелой Меркель обязанностей канцлера Германии. Однако Москве кажется, что этому якобы бы препятствует Украина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подготовка к саммиту идет, однако "похвастаться особыми результатами" пока не могут.

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Россия о готовности к встрече "нормандской четверки"

Но провести саммит ради саммита нет никакого смысла, он должен быть подготовлен. Тем более в условиях острой дефицитности любых результатов выполнения ранее достигнутых договоренностей,

– отметил Песков.

По словам представителя Путина, Россия была бы не против саммита "нормандской четверки" с участием Меркель еще как канцлера Германии. Однако Песков посетовал, что пожелание провести такие переговоры высказывали все стороны, "кроме украинской".

Добавим, что такая информация не соответствует действительности. Ведь Киев неоднократно подчеркивал необходимость такой встречи.

Инициатива Украины о встрече "нормандской четверки": последние новости