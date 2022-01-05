В Кремле отреагировали на масштабные протесты в Казахстане
5 января 2022 , 14:56Читати новину українською
Источник:РИА Новости
У Владимира Путина отреагировали на охватившие Казахстан протесты. В Кремле говорят, что к ним за помощью не обращались. Кроме того, страна сама должна решать свои проблемы.
На ситуацию в Казахстане отреагировали в России. Все происходящее прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Россия о протестах в Казахстане
Казахстан не просил помощи у России из-за протестов,
– заявил Песков.
Он добавил, что Россия уверена, что Казахстан сможет самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Но подчеркнул, что "важно, чтобы никто извне не вмешивался в ситуацию".
Протесты в Казахстане: главное
- В Казахстане продолжаются протесты, которые начались еще 3 января. Поводом для них стало повышение в почти 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. Вместе с тем, Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти.
- Власти пошли на уступки: цену на ресурс снизили, а действующее правительство было отправлено в отставку. Но протестующие с улиц не уходят. Похоже, цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.
- Между протестующими и правоохранителями вспыхивают стычки. Власти официально сообщили о почти 200 пострадавших, большинство – полицейские.
- В Алматы, Нур-Султане, Мангистауской и Алматинской областях был введен режим чрезвычайного положения.
- 5 января горели администрация и прокуратура Алматы, а также старая резиденция президента. Эти постройки митингующие взяли штурмом.
- В стране не работает интернет, а также телеканал "КТК", который принадлежит фонду Нурсултана Назарбаева.
- Президент Токаев заявил, что будет находиться в столице, "чтобы не случилось" и пообещал жесткие действия.
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