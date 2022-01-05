В Кремле отреагировали на масштабные протесты в Казахстане

У Владимира Путина отреагировали на охватившие Казахстан протесты. В Кремле говорят, что к ним за помощью не обращались. Кроме того, страна сама должна решать свои проблемы.

На ситуацию в Казахстане отреагировали в России. Все происходящее прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Россия о протестах в Казахстане

Казахстан не просил помощи у России из-за протестов,

– заявил Песков.

Он добавил, что Россия уверена, что Казахстан сможет самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Но подчеркнул, что "важно, чтобы никто извне не вмешивался в ситуацию".

Протесты в Казахстане: главное

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